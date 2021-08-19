Alpine: "FIA, 2022 öncesinde takımların işbirliğini yakından takip etmeli"

Geçen sene Racing Point aracının 2019 Mercedes F1 aracına çok benziyor olması tartışmalara neden olmuştu.

Racing Point'in Mercedes'in şampiyon olan aracına bu kadar benzemesi, tüm takımların dikkatini çekmişti. O dönemde Renault olan Alpine takımı, Steiermark GP, Macaristan GP ve Britanya GP'lerinin ardından Racing Point'in fren kanallarının Mercedes'ten alındığını söyleyerek protesto etmişti.

Yapılan incelemelerin ardından Renault takımı haklı bulundu ve Racing Point'in takımlar şampiyonasından 15 puanı silinirken, takıma 400 bin dolar para cezası verildi.

Racing Point olayında yaşanan tartışmaların ardından F1, tersine mühendislik çalışmaları konusunda kuralları sertleştirdi ve takımların, rakip takımların tasarımlarını kopyalamaya yardımcı olan 3D kamera ve gelişmiş yazılımları yasakladı.

Alpine, 2022'deki büyük kural değişiklikleri öncesinde partner takımlar arasında yapılacak işbirlikleri konusunda FIA'yı uyardı.

Budkowski, "2022'deki devasa kural değişikliklerine doğru giderken, büyük bir gelişim şansı var. Bu araçlarda çok fazla performans bulunabilir, kurallar henüz daha ilk aşamasında. Yasal olsun ya da olmasın bu tür işbirliklerinden elde edilecek fayda devasa."

"Bu tür işbirliklerinin meyvesini vereceği bir sene varsa, o da 2022 öncesinde bu sene."

"Bu yüzden açık bir şekilde, FIA'nın bu konuda gerçekten kontrollü olması gereken bir sene varsa, onun bu sene olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sergio Perez, Racing Point RP20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point benzeri bir olayın tekrarlanmasından ya da FIA'nın bu süreci yeteri kadar iyi kontrol altında tuttuğundan endişeli olup olmadığı sorulduğunda Budkowski, bu soruyu cevaplamanın zor olduğunu ancak bazı endişelerinin olduğunu kabul etti.

Budkowski, "Diğer insanların fabrikalarında neler olduğunu bilmiyorum. FIA'nın bu konuda ne kadar kontrol yaptığını bilmiyorum."

"Biz bağımsız bir takım olarak, açıkçası kendi çıkarlarımıza aykırı olacağından, rakiplerimizle herhangi bir şey paylaşma konusunda incelemeye girmiyoruz."

"Biz gelecekte Formula 1'de birbirleriyle acımasız bir şekilde savaşan, kendi sportif başarıları için mücadele eden 10, 11 ya da 12 takım olduğunu görmek istiyoruz."

"Ve takımların bilgi alışverişinde ortak bir çıkarları olduğu andan itibaren, bu bir sorun haline gelir çünkü böyle bir durum olmamalı, rakiplerinize yardım etmemelisiniz."

"Bu yüzden bir endişe var ancak bunun ne kadar olduğunu söyleyemem. İnsanları bu konuda suçlamayacağım çünkü tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. Ve umarım bir şeyler olmuyordur." dedi.