Alpine, Ferrari'den Eric Meignan ile anlaştı
Formula1.com'un edindiği bilgiye göre Alpine, güç ünitesi bölümünü yönetmesi için Mercedes ve Ferrari'de çalışma deneyimi olan Eric Meignan ile anlaşma imzaladı.
Ferrari'nin departman şefi olarak görev yapan Eric Meignan, kısa bir süre önce İtalyan ekipten ayrıldı ve bu ay itibariyle Alpine'in Viry'deki motor fabrikasında -teknik direktör olarak- çalışmaya başladı.
İtalyan ekiple 3.5 yıl geçiren Meignan, daha önce Mercedes AMG High Performance Powertrains'de Bölüm Başkanı ve Baş Mühendis olarak görev yapmıştı.
Meignan, Alpine'in güç ünitesi bölümünün günlük işleyişini devralacak ve markanın tüm motor sporları faaliyetlerinden sorumlu olan Bruno Famin'e doğrudan rapor vererek.
Bir Alpine sözcüsü F1.com'a yaptığı açıklamada, "Eric Meignan'ın motor fabrikasının teknik direktörü olarak takıma katıldığını doğrulayabiliriz."
"Kendisi beraberinde zengin bir deneyim ve uzmanlık getiriyor. Özellikle 2026 düzenlemelerine odaklanarak Alpine güç ünitesinin gelişimini denetleyecek." dedi.
Meignan'ın gelişi, yönetim değişikliğinin ardından Formula 1 programını yeniden inşa etmeye çalışan Famin'e, strateji planına daha fazla odaklanma imkanı verecek.
Şimdilik takım patronu ve sportif direktörlük görevleri için resmi bir açıklama bulunmuyor.
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