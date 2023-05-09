Alpine; F1'de işe alım, yatırım ve yeni simülatör planlamaları yapıyor

2023 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç nedeniyle şirket CEO'su Laurent Rossi'nin eleştirilerine maruz kalan takım, işleri yoluna koyma konusunda çok çalışacağını açıkça belli etti.

Takım patronu Otmar Szafnauer, takımın ilerlemesine yardımcı olacak çeşitli planlar olduğunu ve bunlardan bazıları üzerinde çalışıldığını, diğerlerinin ise taahhüt edildiğini söyledi.

Bunlardan ilki, 2025 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen son teknoloji ürünü yeni bir simülatör. Ekip ayrıca yeni bir simülasyon patronunu de işe aldı.

Szafnauer, Alpine'in mevcut simülatörünün yaklaşık 20 yaşında olduğunu, yaklaşık on yıl önce McLaren'den satın alındığını ve artık çok eskidiğini söyledi.

Yeni simülatörün faydaları hakkında Szafnauer, şunları söyledi: "Mükemmel ya da ona yakın simülasyon araçlarına sahipseniz, hafta sonuna yarış için yerel optimuma oldukça yakın bir şekilde başlarsınız."

"Bize daha doğru tur simülasyonları konusunda yardımcı olmaları için insanlar tuttuk. Böylece piste çıkmadan önce tüm bu çalışmaları yapabilirsek, nereye varacağımıza daha yakın olabiliriz."

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aero

Alpine, ana şirket Renault'nun 2016'da Enstone'daki operasyonları tekrar devralmasından bu yana genişlemiş olsa da, takım hâlâ maksimum personel kapasitesine ulaşamadı.

Szafnauer, ilerlemesini hızlandırmak için Mercedes ve Red Bull'dan çok sayıda personel alan Aston Martin örneğinin, 'neyin mümkün olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Alpine kendi potansiyelini yükseltmek için ne yapması gerektiğini değerlendirirken, ekip şimdi kıdemli aerodinamist arayışında.

Szafnauer, üst düzey takımlardan işe alımlarla ilgili olarak, "Süreci kısaltmak istiyorsunuz."

"Red Bull'un 50 kişilik bir aerodinamik ekibi var. Ama 50 kişinin başındaki adam bütün fikirlere sahip. Dolayısıyla, onu yerinden ettiğinizde, beyni tüm bu fikirlerle dolu oluyor."

"Ancak bunu elde ettikten sonra, gelişimi sürdürmek için hâlâ alttaki 50 kişilik ekibe ihtiyacınız oluyor."

"Red Bull'un ortalama 50 çalışanı olduğunu söylemiştim. Şu anda 38 kişiyiz ve 45'e çıkmak istiyoruz. Yani burada yedi ya da sekiz kıdemli aerodinamist için yerimiz var." dedi.

Alpine F1 Team nose detail

Yatırım

Renault F1 takımını finanse etmeye tamamen bağlı kalmaya devam ederken, son haftalarda dışarıdan yeni yatırımlar gelebileceğine dair söylentiler var.

Amerikan otomotiv perakendecisi AutoNation'ın hissedar olabileceği yönündeki spekülasyonlar, Alpine takımıyla sponsorluk anlaşmasını duyurmasının ardından Miami GP hafta sonunda daha da arttı.

Bu tek seferlik ortaklığın takımın satın alınmasının habercisi olabileceği öne sürülürken, Alpine CEO'su Rossi ve Renault CEO'su Luca de Meo'nun geçen hafta sonu AutoNation'ın ev sahibi olduğu yarışta Miami'de bulunmalarının da tesadüf olmadığı düşünülüyor.

Szafnauer bir hissedarlık anlaşması yapıldığını doğrulamadı, ancak bu konuda gelişmeler olduğuna dair kesin bir ipucu verdi.

Szafnauer, "Hisse alımına doğrudan dahil değilim ama sanırım bu gerçekleştiğinde ya da gerçekleşirse duyurulacak."

"Güzel olan şey insanların ilgileniyor olması. Ve eminim ki eğer bu tür geliri elde edersek, altyapı için bir gelir enjeksiyonu olacak." dedi.