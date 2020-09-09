Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor

Ancak gerçek hedef ne olursa olsun, bu plan başarılı bir plan olduğunu kanıtladı çünkü hem Ferrari yol araçları, hem de F1 takımı birbirlerinin başarılarına yardımcı oldu.

Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo'nun Alpine için kurduğu planlar da bundan pek farklı sayılmaz. Renault, 2021'den itibaren F1 takımının Alpine olacağını açıkladı.

Temmuz ayında göreve gelen Meo, koronavirüs dönemindeki krizi atlatabilmek için tüm Renault Grubu için hızlı kararlar aldı. Bu kapsamda alınan kararlardan birisi F1 projesiydi. Renault, gelecek 5 sene F1'de olacağını taahhüt eden Concorde Anlaşması'nı imzaladı.

Tüm takımlarda olduğu gibi, Formula 1'de bütçe sınırının uygulanacak olması, gelecek sene itibariyle ödül paralarının daha adil bir şekilde dağıtılacak olması, Formula 1'de kalma kararının açık olmasını sağladı.

Bu sayede takımlar artık gerçekten kâr edebilirler ya da en kötü, kâr zarar dengesini kurabilirler. Bütçe sınırı sayesinde takımların harcamaları artık dipsiz kuyu gibi olmayacak.

Bu gelişmelerin ardından de Meo, Ferrari'nin orijinal modelini Alpine ile uygulayabileceklerini düşünüyor. de Meo, F1'de alacakları başarılarla Alpine markasını güçlendirmeyi, bu sayede otomobil tarafında edecekleri kâr ile F1 takımını daha iyi finanse edebilecekleri bir döngü olmasını hedefliyor.

İtalya GP hafta sonunda konuşan Meo, "İlginç olan şey, motor sporlarında oluşturacağımız iş şeklinin aslında yine motor sporları aktivitesini finanse edecek olması."

"Benim düşüncem; grubun motor sporlarındaki bağlılığını ve katılımını güvence altına alabilmemiz ve kalıcılığını sağlayabilmemiz için bu şeyin bir döngü haline getirilmesi."

Lucas de Meo, CEO of Renault Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Umudumuz bu şekilde. Bu konuda matematik çalışması yapmak zorundayız. Renault'daki iş arkadaşlarımız için ne tür bir iş modeli oluşturmamız gerektiğini görmeliyiz. Ve ortaya ne tür bir ürün koymalı, bunun için ne kadar harcama yapmalıyız? Son olarak bunun ticari dönüşü ne olacak? Geçmişte bunun üzerinde çalışmıştım, bu açıdan işe yarayacağını düşünüyorum." dedi.

Bu mantıklı bir plan gibi görünüyor ve Renault F1 takımındaki isim değişikliğini mantıklı kılıyor. Ancak yine de Alpine markasını öne çıkarma çabasının, bazı sonuçları olmayacak değil.

En büyük sonuçlarından birisi, Renault'nun yıllarca yaptığı yatırım ve F1 tarihindeki en başarılı pilotlardan birisi olan Fernando Alonso'nun takıma gelmesi sonucunda gelecekte elde edilecek olası başarılar, pazarlama açısından Renault için minimum seviyede olacak. Çünkü bu değişikliğin sonucunda artık Alpine ismi öne çıkacak.

De Meo ise Renault markasının halihazırda büyük bir marka olduğunu ve insanların elde edilen başarılarda Renault'yu da anacağını, bu değişiklik sonucunda kazanacaklarının, kaybedeceklerinden daha ağır bastığını söyledi.

De Meo, "Biz Renault olarak 120 yıldır bu işin içerisindeyiz. Bu yüzden bu hamlenin, Renault algısını ya da marka kimliğini etkileyeceğini düşünmüyorum."

"Yani Renault tarihi bir üretici olarak yeteri kadar büyük. Her yerde tanınıyor. Evet, bir çok sorun ve mücadele bizi bekliyor ancak genel olarak marka bilinirliği konusunda büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"Böyle adımlar atmadan önce tabii ki bazı testler yapar, insanlarla konuşursunuz. Ancak bu konuyla alakalı her bir hikaye sunumunda, insanlardaki gülümsemeyi görebiliyorsunuz."

"Veri uzmanı dahi bunun iyi bir şey olduğunu ve bunu yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden, bunun gerçekten çok iyi bir hikaye olacağından eminim." dedi.