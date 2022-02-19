Alpine, F1 takımının yönetim şeklini neden değiştirdi?

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Enstone merkezli takım 2021 sezonuna yeni kimliği olan Alpine adı altında girerken, oldukça benzersiz bir yönetim sistemine sahip olmayı seçmişti.

Takım belirli bir takım patronuna sahip olmayı ortadan kaldırdı ve bunun yerine işleri yöneten üçlü bir yönetim oluşturdu: CEO olarak Laurent Rossi, yönetici direktör olarak Marcin Budkowski ve yarış direktörü olarak Davide Brivio atandı.

Ancak takımın formu geçen yıl takımlar şampiyonasında beşincilikle sonuçlanırken, Rossi, takım olarak ilerleme kaydetmek istiyorlarsa 2022 ve sonrası için bazı şeyleri değiştirmesi gerektiği konusunda açıktı.

Sonuç olarak, dümende bulunan üç kişiden ikisi artık doğrudan F1 takımıyla bağlantılı olmayacak.

Budkowski kış döneminde operasyondan tamamen ayrılırken Brivio, Alpine'nin genç sürücülerini ve başka yerlerdeki yarış faaliyetlerini denetleyen yeni bir role taşındı.

Son olarak ise Otmar Szafnauer, takım patronu olarak göreve getirildi. O, Renault'nun Viry operasyonlarını yönetecek olan eski FIA ve Peugeot menajeri Bruno Famin ile birlikte çalışacak.

Yeni yapı, Alpine'nin eski planının işe yaramadığını gösteriyor gibi görünse de, Rossi olayları farklı bir şekilde değerlendiriyor.

Rossi, bir önceki planın 'işe yaramadığı' konusunda açık. Ancak Rossi, eski takım patronu Cyril Abiteboul'un takımdan geç ayrılmasının ardından 2021 için patronsuz yaklaşımın zorunlu olarak geliştirildiğini açığa çıkardı.

Motorsport.com'un da yer aldığı bir etkinlikte konuşan Rossi, "Cyril gibi deneyimli bir takım yöneticisinin yerini bir gecede alamayacağınız için, sahip olduğumuz konfigürasyonla en iyi yapının o şekilde olduğunu söyleyebilirim."

Third place Fernando Alonso, Alpine celebrates with Laurent Rossi, Alpine CEO Photo by: Alpine

"Ayrıca yeni oluşturulan Alpine takımı gibi bir yerde yeni bir yapıyı, sadece yeni insanları yerleştirmeye karar vererek inşa edemezsiniz. Doğru yerde, doğru insanları bulmak biraz zaman alır."

"Geçen yıl üçümüzün bir araya gelmesi, her birimizin kendi özelliklerini ve becerilerini öne çıkardı ve bu durum, pistte asla aptal gibi görünmememizi sağladı. En önemlisi bu."

"Sezonu tamamladık ve kendimizi asla aptal yerine koymadık, sorun yoktu. Ama şimdi ilerlemek ve takımı bir sonraki seviyeye taşımak için bu doğru yapı mıydı?"

"Takım bir platodaydı ve neredeyse negatif bir eğimdeydi. 2018'de dördüncü, 2019'da ve 2020'de beşinci olduk. Ve son olarak geçen sene yine 5. olduk ama herkes biliyor ki [Yuki] Tsunoda Pierre [Gasly] seviyesinde olsaydı, sonuç daha farklı olurdu."

"Yani kesinlikle diğerlerinin en iyisi kadar iyi bir operasyon seviyesine ulaşıyorduk. Ancak sonraki mücadeleler için gerekli olan şey bu değildi. Ve işte o noktada, oraya ulaşmak için takımı güçlendirmemiz ve geleneksel yapıya dönmemiz gerektiğine karar verdim."

"Bunun nedeni, Otmar'ın geçen yıl Formula 1'de bir araya getirdiğimiz güçten çok daha fazla deneyime sahip olması. O, bu sporda geçmişe ve becerilere sahip. Yani şimdi bir takım patronumuz var ve o bir takım patronu." dedi.

Szafnauer, Silverstone Takımı'nı (Force India/Racing Point/Aston Martin) F1'de podyumlara ve zaferlere götürmesine yardımcı olmasıyla güçlü bir geçmişe sahip.

Szafnauer, Amerikan-Romanya'nın mühendislik geçmişinin yanı sıra Ford ve Honda gibi büyük otomobil üreticileriyle çalışma bilgisine sahip. Bu, Alpine'nin Enstone ve Viry tesislerinde daha iyi bir birliğin sağlanmasına yardımcı olmak için kritik olarak görülüyor.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Rossi, "Açıkçası o, kıdemli bir mühendis ve bundan zarar gelmez. Ekibimizde zaten en iyi mühendislere sahibiz ancak buna ek olarak o, açık bir liderlik ve takım oluşturma yetenekleri de beraberinde getirecek."

"Otmar'ın getireceği şey tam olarak bu. Geçmişte bunu özellikle Force India'da ve ardından Racing Point'te sınırlı imkanlarla çok zekice yaptı. Bunu bizimle tekrar yapacak." dedi.

Rossi'nin Alpine'in eksik olduğuna inandığı nokta, tam olarak bir fabrika takımı olamaması. Ona göre takım, şasi ve motor tarafı açısından gerektiği kadar entegre olamamış durumda. Bu da ekibin tüm güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmayı kaçırdığı anlamına geliyor.

Rossi, "Üç taraftaki [motor, şasi ve pist] kaynakları birleştiren veya yöneten birine ihtiyacımız olduğu açıktı."

"Önce o köprüyü yapabilecek birine ihtiyacım vardı. Çünkü gerçekten bir fabrika takımı olmak istiyorsanız, gerçekten Viry ve Enstone'un birbirini tam olarak kucaklamasına ihtiyacımız var."

"Aksi takdirde, sadece bir müşteri ekibi olursunuz. Bu en kötüsü çünkü motor ve geliştirme için para ödüyorsunuz ancak bir müşteri ekibi gibi davranıyorsunuz. Yani gerçekten bir fabrika takımı değilsiniz." dedi.

Alpin; Szafnauer/Famin ittifakının yanı sıra Pat Fry'ın CTO pozisyonuna geçmesi ve Mercedes'in eski güç aktarma organları entegrasyonu başkanı Matt Harman'ın teknik direktör rolünü üstlenmesiyle teknik yapısını da yeniden yapılandırmış oldu.

Rossi konu hakkında, "Matt, güç ünitesi mühendisi geçmişi ve büyük bir araba tasarlama becerisine sahip olduğu için tasarım ofisinin başında olacak."

"Aracın tüm alanlarını anlamak açısından çok yönlü birisi olmasının yanında aynı zamanda güç ünitesi konusunda uzman birisi. Bunu yaparken, güç ünitesini şasi ile bütünleştirme yeteneğini güçlendireceğiz. Bu güç ünitesinin daha güçlü olmasını sağlayacak. Bu şasi için önemli bir konu."

"Bu ikisi açıkça fark yaratan alanlar ve şimdiye kadarki en iyi takımlarla aramızdaki fark buradan kaynaklanıyordu. Umarım bunu düzeltiriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Ancak nihai olarak F1'de, önemli olan şey takım yapıları değil, ürettiğiniz aracın performansıdır.

Üç yıllık sıralamada beşinci olarak bitirdikten sonra Alpine'nin daha iyisini yapmak istediği ve yapması gerektiği açık bir şey. Ancak Rossi, Alpine'nin artık Red Bull, Mercedes ve Ferrari ile baş edebilecek seviyede olduğundan emin mi?

Rossi, "Size acımasızca dürüst olmam gerekirse, kesinlikle bu adamlarla rekabet edebilecek durumda değildik - çünkü olsaydık, onlarla mücadele edebilirdik, bu kadar basit."

"Pistlerde yaşanan gerçekleri inkar etmek imkansız. Ama biz zaten değişiklikler yaptık ve yapımızda çalışma şeklimize göre değişiklikler yapmaya devam edeceğiz."

"Ancak bundan sonrakiler temel değişiklikler olmayacak. Sadece en iyilerden çıkardığımız derslere göre düzenlemeler yapacağız." dedi.