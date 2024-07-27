Alpine, F1 takımını satmayacak
Büyük değişikliklerin ortasında, Alpine'in F1 takımının satılabileceğine dair söylentiler ortaya çıksa da, Bruno Famin bu iddiaları reddetti.
Alpine 12 ay içerisinde ikinci kez takım patronu değişikliğine gidecek ve Bruno Famin'in yerini Oliver Oakes'in alması bekleniyor.
Famin'in ayrılığı kesinleşti fakat Oakes tarafında resmi imzalar henüz atılmadı..
Yaşanan zorluklar, motor programından vazgeçilmesi ihtimali ve devam eden personel değişiklikleri nedeniyle Renault grubunun Formula 1 takımını tamamen satabileceği iddia edilmişti.
Bu spekülasyonlara tepki gösteren takım patronu Bruno Famin, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.
Famin şöyle dedi: "Formula 1 projesi Alpine markası için temel bir öncelik olmaya devam ediyor."
"Alpine'in dünya çapında giderek daha fazla tanınmasının nedeni Formula 1'dir."
“Bu durum böyle devam edecek."
"Tartışılan proje, markayı daha da geliştirmek adına, mevcut kaynakların yeniden tahsis edilmesinden ibaret."
"Daha fazla erişim için motor sporlarına ve özellikle Formula 1'e odaklanmaya devam ediyoruz."
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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