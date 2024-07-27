Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Alpine, F1 takımını satmayacak

Büyük değişikliklerin ortasında, Alpine'in F1 takımının satılabileceğine dair söylentiler ortaya çıksa da, Bruno Famin bu iddiaları reddetti.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 A524

Alpine 12 ay içerisinde ikinci kez takım patronu değişikliğine gidecek ve Bruno Famin'in yerini Oliver Oakes'in alması bekleniyor.

Famin'in ayrılığı kesinleşti fakat Oakes tarafında resmi imzalar henüz atılmadı..

Yaşanan zorluklar, motor programından vazgeçilmesi ihtimali ve devam eden personel değişiklikleri nedeniyle Renault grubunun Formula 1 takımını tamamen satabileceği iddia edilmişti.

Bu spekülasyonlara tepki gösteren takım patronu Bruno Famin, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.

Famin şöyle dedi: "Formula 1 projesi Alpine markası için temel bir öncelik olmaya devam ediyor."

"Alpine'in dünya çapında giderek daha fazla tanınmasının nedeni Formula 1'dir."

“Bu durum böyle devam edecek."

"Tartışılan proje, markayı daha da geliştirmek adına, mevcut kaynakların yeniden tahsis edilmesinden ibaret."

"Daha fazla erişim için motor sporlarına ve özellikle Formula 1'e odaklanmaya devam ediyoruz."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Horner: "Puan alacak iki iyi sürücüye ihtiyacımız var"
Sonraki haber Perez'in Belçika GP sıralama turlarındaki performansı, Red Bull kariyerinin sonu olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Alpine ile Andretti arasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?

Alpine ile Andretti arasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?

Formula 1
Belçika GP
Alpine ile Andretti arasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?
Alpine'in Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi!

Alpine'in Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi!

Formula 1
Belçika GP
Alpine'in Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi!
Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Formula 1
Belçika GP
Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Son Haberler

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

F1 Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye