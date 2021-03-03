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Formula 1 / Son dakika

Alpine F1, takımın nasıl yönetileceğine açıklık getirdi

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine F1 takımı, bu sene resmi bir takım patronu olmadan sorumlulukları üst düzey yöneticiler arasında paylaştırarak çalışacak.

Alpine F1, takımın nasıl yönetileceğine açıklık getirdi

Renault, kış döneminde Alpine olmasının ardından aynı zamanda yönetimde de değişiklik yaptı ve Cyril Abiteboul takım patronluğundan gönderildi.

Alpine'in yol otomobilleri CEO'su Laurent Rossi tarafından hazırlanan yeni organizasyonda, doğrudan Abiteboul'un yerine getirilen bir isim olmadı.

Bunun yerine sorumluluklar Marcin Budkowski ve yeni Yarış Direktörü Davide Brivio arasında paylaştırılacak.

Rossi, iki isim arasında paylaştırdıkları sorumlulukların net olduğunu, bu yüzden daha fazla değişikliğe gerek olmadığını söyledi.

Rossi, "Marcin şasi ve güç ünitesi gelişiminden sorumlu olacak, bu yüzden tüm aracın gelişimini o koordine edecek. Davide ise yarış direktörü olacak."

"Böylece ikisi, araçtan maksimumu alabilmek için birlikte çalışacaklar. Bu görev paylaşımı ile gelecekte en iyi pozisyonda olacağız."

"Takımın kalanı, yani Enstone'da Marcin'e, Viry'de ise bana kadar herkes mevcut yapılanmadaki pozisyonlarını koruyacaklar. Biraz farklı bir durum söz konusu çünkü yeni bir üretici ancak bu iki hat dışında, geri kalan her şey geçen senekiyle aynı olacak." dedi.

Budkowski, her ne kadar takımlar için tek bir takım patronu olmamasının alışılmadık bir durum olduğunu kabul etse de, sistemi iyi çalıştırabileceklerini söyledi.

Budkowski, "Geleneksel bir takım yapısına göre biraz farklı bir yapı belirledik. Günün sonunda görevler ve sorumluluklar açık. Sadece insanları biraz farklı bir şekilde çağıracağız."

"Günün sonunda biz Fransız bir takımız. Organizasyon yapısında da biraz Fransız dokunuşu yapmalıydık!" dedi.

Yeni oluşturulan bu ikiz yapı sayesinde Budkowski, 2021'de tüm yarışlara katılmak zorunda kalmayacak ve bu sayede yeni kural dönemi için 2022 hazırlıklarını hızlandırabilecek.

Budkowski, "Takımı yönetmek ve tüm yarışlara gidiyor olmak çok, çok zor. Benim için Davide'nin takıma gelmesi, motor sporlarının diğer branşlarındaki deneyimlerinin haricinde harika bir şey. Bu, tüm yarışlara gitmek zorunda kalmayacağım manasına geliyor."

"Muhtemelen çoğuna gideceğim ancak muhtemelen sezonun ikinci yarısında birkaç yarışa gitmemeye başlayacağım. Çok fazla pist kenar yönetimi deneyimi, yumuşak becerileri ve diğer serilerde takım patronluğu görevi yürütmüş olan Davide olacak."

"Pilotları nasıl yönetmesi gerektiğini, onları nasıl motive etmesi gerektiğini ve garajı nasıl organize etmesi gerektiğini biliyor. Onun takımda olması büyük bir katkı olacak. Onunla sorumlulukları paylaşıp, gerekli alanlarda gereken ilgiyi kaçırmadığımızdan emin olmalıyız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Abdullah Çelik

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