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Formula 1 Çin GP

Alpine: "F1 takımımız satılık değil"

Bruno Famin, Alpine'in mevcut takımını satmak gibi bir planı olmadığını açıkladı.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine A524

Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 sezonu Alpine için çok kötü başladı; takım geride kalan yarışlarda puan almayı başaramadı ve şampiyonada en geride yer alıyor.

Üstelik Alpine için işler her geçen gün daha kötüye gidiyor ve teknik taraftaki önemli isimleri kaybetmeleri, takımın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara yol açıyor.

Motorsport.com İtalya, geçtiğimiz günlerde Alpine'i satın almak isteyen birden fazla taraf olduğunu öğrenmişti.

Fakat takımın yöneticisi Bruno Famin, böyle bir şeyin "söz konusu" olmadığını söyledi.

Famin, F1.com'a şöyle dedi: "Alpine ile ortak şekilde yerine getirdiğimiz bu proje, markamızın küresel ölçekte tanınırlığını arttırmayı amaçlıyor ve bunu da motor sporları aracılığıyla, özellikle de Formula 1 aracılığıyla gerçekleştiriyoruz."

"Şirketin üst yönetimi bizi tamamen destekliyor. Takımın satılması gibi bir durum söz konusu dahi değil."

"Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elbette mevcut dönem eğlenceli değil, sonuç anlamında olmak istediğimiz seviyede değiliz. Bu projeyi 15. ya da 16. olmak  için yapmıyoruz. Ön sıralarda mücadele etmek istiyoruz, aracımızın performansını artırarak mümkün olan en kısa sürede podyum ve zaferler için mücadele etmek istiyoruz."

"Şirket yönetimi bunun ne kadar zor olduğunu biliyor. Bu çok zor bir görev ve rakiplerimize saygı göstermeliyiz. Bu nedenle, ön sıralarda mücadele edebilmek için performans seviyesini yükseltmemiz ve gelişmemiz gerekiyor.

"Geçmişte yani 70'lerde, herkesin bize güldüğü zamanlar oldu fakat o zaman gücümüzü gösterdik. Şimdi  bu deneyimi kullanmak istiyoruz, çünkü herkesin iniş ya da çıkışları olduğunu biliyoruz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz ama bu durumu daha güçlü olmak için kullanmaya çalışacağız. Hedeflerimize ulaşmak için takımda gerekli reformları uygulayacağız."

"Şu an sahip olduğumuz ara, önceki yönetimin çalışmalarının sonucu. Ben şu anda ne yaptığımız  işten memnunum. Yine de kat etmemiz gereken uzun bir yol ve yapmamız gereken pek çok şey var."

Alpine, Mayıs ayındaki Miami Grand Prix'si için bir dizi güncelleme hazırlıyor.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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