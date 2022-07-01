Alpine F1 takımı, iddialı Rac(H)er programını duyurdu

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Enstone merkezli takım, perşembe sabahı organizasyon içerisindeki kadınlar için daha fazla fırsat oluşturmayı hedeflediği yeni Rac(H)er programını duyurdu.

Takım, okul programları oluşturarak ve F1 takımında kariyer yapmaları için uygun bir yol çizerek, genç kadınlar için motor sporlarındaki rolleri çekici hale getirmek istiyor.

Alpine, 2022 yılı için sahip olduğu %12'lik kadın iş gücü oranını, önümüzdeki beş yıl içinde %30'a çıkarmayı hedefliyor.

Bu girişimin önemli noktalarından biri de, grand prix yarışlarında bir kadın F1 pilotu olması.

Alpine, bunun için mali destek sağlayacak ve bir kadın yeteneği F1 koltuğuna yönlendirme çabalarını artıracak. Bu kapsamda, kadınların zirveye ulaşamamasına sebep olduğu iddia edilen engellerin gerçekliğini araştırmak için bilimsel çalışma yapacak.

Alice Powell, Alpine Academy, Abbi Pulling, Alpine Academy Photo by: Alpine

Takım şunları açıkladı: "Bu program aynı zamanda, F1'de kadınların rekabet etmesinin önündeki tüm sözde engelleri (fitness, bilişsel) kesin olarak yıkmak için bilimsel bir çalışma yapacak."

"Alpine, birkaç eğitim organizasyonuyla ortaklık kurarak, ilk kadını F1'e yönlendirmek için özel bir gelişim programı oluşturacak ve buna finansal destek sağlanacak."

Alpine CEO'su Laurent Rossi şunları söyledi: "Formula 1 takımı ve Renault Group markası olarak görevimiz, eko-sistemimizi daha kapsayıcı kılmak ve çeşitliliği, gücümüz yapmak."

"Tüm yeteneklerin gelişebilmesi için hem sporda hem de endüstride köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunun farkındayız."

“Bu uzun vadeli dönüşüm programı Rac(H)er'i başlatarak, sektördeki tüm oyuncuların da buna katılmasını umuyoruz çünkü ancak birleşerek gerçek bir ilerleme kaydedebiliriz. Bu da bizim gerçek başarımız olur.”

Alpine insan kaynakları başkan yardımcısı Claire Masnier ise şunları ekledi: "Rac(H)er ile sadece istatistikleri artırmak değil, gerçek bir meritokrasi yaratmak istiyoruz. Tüm Alpine çalışanlarının bağlılığına dayanan bu benzersiz ve uzun vadeli programı tasarladık."

"Takımların kendi içerisinde düşünmesini sağlamak için mücadele ediyoruz ve aynı zamanda, şirket içinde gelişme kaydetmek için somut çözümler yerleştirmek istiyoruz. Bunu şirketin tüm alanlarında yapmayı planlıyoruz ve buna öncülük ederek örnek temsil ediyoruz."

"Şu anda Alpine Yönetim Komitesi'nin yüzde ellisi kadın - bu bir kota olduğu için değil, rol ve sorumlulukları kapsamında alanlarında en iyileri oldukları için."