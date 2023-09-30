Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü

Enstone merkezli takım, 2022 sezonunu Takımlar Şampiyonası’nda 4. olarak tamamlamıştı. Fakat bu sene beklentileri karşılayamadılar.

Gasly, tamamen Fransız bir sürücü kadrosuna sahip olan Alpine’e sezonun başında katılmıştı. Sürücülerin ikisi de A523’e tam olarak alışamadı ve koydukları yüksek hedeflere ulaşamadılar.

Gasly, “Performans açısından bu yıl beklentilerin karşılamadığını söylemek doğru olur.”

“Şampiyonadaki dördüncülüğümüzü korumak istedik. Aston[Martin] ve McLaren’in gelişimi yüzünden bunu yapamadık.” dedi.

Her iki sürücü de podyuma çıktığı için Alpine’in sezonu tamamen verimsiz geçmiş sayılmaz. Fakat İngiliz-Fransız takımı hâlâ şampiyonada altıncılığı kovalıyor.

Ocon’un, Monako’da yarışı 3. tamamlamasıyla takım sezonun ilk kupasını almayı başarmıştı. Daha sonra Gasly de yurttaşına katılarak Spa Sprint yarışı ve Hollanda Grand Prix’sinde en iyi sonuçlarını elde etti.

Fransız sürücü, “Diğer açıdan, takım için tümüyle korkunç bir sene değildi. Podyuma çıkabildik.”

“İki defa sprint yarışında ilk 3’e girdik, Monako’da podyum mücadelesi verdik ve Melbourne’de de oldukça güçlüydük. Kesinlikle bu sezon çok iyi performanslar vardı.”

“Paket fazla tutarsız ve piste göre değişiyor.” dedi.

2024 sezonu için isteklerini dile getiren Gasly, Ocon ile takımın izleyeceği yolda hemfikir olduklarını ancak tek istisnanın kokpit boyutu olduğunu söyledi.

Gasly, aerodinamik performansın da gelişeceğini umduğu daha dar bir kokpit talep ediyor. Fakat onun istekleri, takım arkadaşının hareketlerini kısıtlayabilir. 1.86 boyunda olan Ocon’un, aracı rahat kullanabilmesi için kokpitin daha büyük olması gerekiyor.

Gasly, “Sahip olduğu uzun kollar dışında, tamamen aynı fikirdeyiz!”

“Belirli sebeplerden dolayı daha dar bir kokpit istiyorum ama o bu konuda istekli değil. Aracı nasıl kullandığını bilmiyorum ancak onun benden daha fazla alana ihtiyacı var!”

“Nasıl olacağını göreceğiz. Fakat bunun, muhtemelen performansı etkileyeceğine dair önyargıları yerine rahatlığı seçebileceği tek konu olduğunu düşünüyorum.”

“Bunun dışında, gayet açık bence. Benzer görüşlerdeyiz ve onunla çalışmak oldukça kolay.”

“Takımın her zaman sahip olduğu alanı üst düzeye çıkarmaya meraklı olduğunu düşünüyorum. Oldukça mutluyum, alanım fazla. Fakat uzun kolları ve bacakları olan bir sürücümüz daha var.” dedi.

Çeviri: Jamila Rustamova