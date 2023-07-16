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Alpine F1 "sinir bozucu" sorunlar için tedarikçiyi suçluyor

Alpine'in F1 direktörü Szafnauer, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin birkaç kez yarış dışı kalmasın neden olan hidrolik sorunu hakkında konuştu ve bir tedarikçiyi suçladı.

Juanjo Sáez
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Pierre Gasly, Alpine A523, comes to a halt with a fire

2023 sezonunun başlangıcı Alpine'in umduğu gibi gitmedi. Fransız ekip, sadece performans sorunlarıyla değil, dayanıklılık sorunlarıyla da boğuştu ve şu anda en iyi takımlarla savaşma hayalleri pek gerçi görünmüyor.

A523 bazı yarışlarda iyi görünse de, yılın çoğu yarışında son puanlar için savaştı ve dayanıklılık sorunları da takımın başını ağrıttı.

Son olarak Esteban Ocon, Britanya'da aşırı ısınma nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bakü'de de Pierre Gasly benzer sorun yaşamıştı.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer durumu şu şekilde açıkladı: "Esteban açısından bakarsak, bir tedarikçiden satın aldığımız pompalardan birinde hidrolik sızıntısı yaşadı, çok talihsiz bir durumdu."

"Nadiren arızalanan oldukça sağlam bir parça fakat sızıntı yapıyordu."

Szafnauer, aynı hidrolik sistemde ikinci kez sorun yaşamalarının "sinir bozucu" olduğunu söyledi.

"Elbette bunlar sinir bozucu sorunlar."

"Tedarikçilerimizle bir kalite güvence programımız var, fabrikalara gidiyor ve bize tedarik edecekleri parçaların emin ellerde olduğundan emin olmak için kalite kontrol prosedürlerine bakıyoruz."

"Genelde tasarımı tedarikçilere gönderiyoruz ve onlar da buna göre bir şeyler üretiyorlar."

"Yani bu protokol, bileşenlerin uygun şekilde kalite kontrolünden geçirildiğinden emin olabilmemiz için var."

"Daha büyük şirketlerde bizimkinden daha fazla önem verdikleri için bunu yapmıyoruz, bu yüzden lastikler veya ATL yakıt hücreleri konusunda, hata nedenini aramak ve tekrarlanmaması için, onlar kendileri rapor hazırlıyor."

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