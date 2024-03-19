Alpine F1 pilotu Gasly, Fransız futbol kulübüne ortak oldu
Alpine Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Fransız futbol kulübü FC Versailles'a ortak oldu.
Pierre Gasly, Alpine
Shameem Fahath
Fransız sürücü, merkezi Paris yakınlarındaki Versailles'te bulunan yarı-profesyonel kulübün üçüncü ortağı oldu. Kulüp şu anda Fransız futbol ligi sisteminin üçüncü kademesi olan Championnat National'da oynuyor.
Gasly, Başkan Alexandre Mulliez ve ortağı Fabien Lazare ile birlikte ortak hissedar olarak kulübe katılacak.
Katılımıyla ilgili konuşan Gasly şunları söyledi: "FC Versailles'a katıldığım için çok mutluyum çünkü her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemişimdir."
"Alexandre ve Fabien ile kulübü olumlu yönde geliştirmemizi sağlayacak değerleri, hırsı ve keskin bir rekabet ruhunu paylaşıyoruz. Bu çok güzel bir hikayenin başlangıcı. Haydi Versailles!"
Mulliez'in Versailles'ı tamamen profesyonel bir kulübe dönüştürmek gibi bir hedefi var ve Gasly'nin katılımının bu görevde kulübe yardımcı olacağını umuyor.
"Pierre, Fabien ve benim için güçlü bir tamamlayıcı olacak. İşbirliğimizin verimli olacağına inanıyorum. Uzun süredir F1 hayranı biri olarak, tüm hedeflerimize ulaşmak için Pierre'in yanımızda olmasından dolayı şanslıyım."
Versailles'ın ana stadyumu 7500'den biraz daha fazla kişiye ev sahipliği yapabilen Stade de Montbauron.
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