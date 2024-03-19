Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Alpine F1 pilotu Gasly, Fransız futbol kulübüne ortak oldu

Alpine Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Fransız futbol kulübü FC Versailles'a ortak oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Shameem Fahath

Fransız sürücü, merkezi Paris yakınlarındaki Versailles'te bulunan yarı-profesyonel kulübün üçüncü ortağı oldu. Kulüp şu anda Fransız futbol ligi sisteminin üçüncü kademesi olan Championnat National'da oynuyor.

Gasly, Başkan Alexandre Mulliez ve ortağı Fabien Lazare ile birlikte ortak hissedar olarak kulübe katılacak.

Katılımıyla ilgili konuşan Gasly şunları söyledi: "FC Versailles'a katıldığım için çok mutluyum çünkü her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemişimdir."

"Alexandre ve Fabien ile kulübü olumlu yönde geliştirmemizi sağlayacak değerleri, hırsı ve keskin bir rekabet ruhunu paylaşıyoruz. Bu çok güzel bir hikayenin başlangıcı. Haydi Versailles!"

Mulliez'in Versailles'ı tamamen profesyonel bir kulübe dönüştürmek gibi bir hedefi var ve Gasly'nin katılımının bu görevde kulübe yardımcı olacağını umuyor.

"Pierre, Fabien ve benim için güçlü bir tamamlayıcı olacak. İşbirliğimizin verimli olacağına inanıyorum. Uzun süredir F1 hayranı biri olarak, tüm hedeflerimize ulaşmak için Pierre'in yanımızda olmasından dolayı şanslıyım."

Versailles'ın ana stadyumu 7500'den biraz daha fazla kişiye ev sahipliği yapabilen Stade de Montbauron.

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ocon, Verstappen ve Hamilton'dan "çok şey öğrenmiş"
Sonraki haber Jos Verstappen: "Red Bull'daki huzursuzluk bir süre daha devam edecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"
Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor

Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor

Formula 1
Avustralya GP
Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor
Lawson, Ricciardo'nun yerine geçmeye hazır

Lawson, Ricciardo'nun yerine geçmeye hazır

Formula 1
Avustralya GP
Lawson, Ricciardo'nun yerine geçmeye hazır
Pierre Gasly
Daha fazlası
Pierre Gasly
Gasly: "Her açıdan eksiklerimiz var"

Gasly: "Her açıdan eksiklerimiz var"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Gasly: "Her açıdan eksiklerimiz var"
Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"

Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"
Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Formula 1
Bahreyn GP
Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Son Haberler

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

F1 Formula 1
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"
Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu

Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu

F1 Formula 1
Avustralya GP
Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu
Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

F1 Formula 1
Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"
Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

F1 Formula 1
Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye