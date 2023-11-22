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Formula 1 Abu Dabi GP
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Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti!

Formula 1, Alpine/Renault'nun diğer motor üreticilerine kıyasla motor gücü anlamında geride olmasından ötürü "motor eşitleme" uygulanması fikrinden vazgeçti.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine, mevcut güç ünitesinin diğer üreticilere kıyasla geride olduğunu ve bunun için mevcut güç ünitelerinin performansı konusunda bir tür eşitleme istediğini açıkça belirtti. Fakat bu fikir rakip takımların desteğini almadığı için, talepten geri çekildi.

Motor eşitleme konusu ilk olarak Temmuz ayında F1 Komisyonu'na sunulmuştu. FIA'nın yaptığı analizlerde Alpine'in Renault motorunun en yakın rakibinden yaklaşık 15-25Kw (20-33hp) daha geride olduğu ortaya çıkmıştı.

FIA, F1 Komisyonu'nun Belçika Grand Prix'sinde bir araya gelmesinin ardından bu durumu "kayda değer bir performans farkı" olarak nitelendirmişti. 

FIA, F1 Komisyonu'nun "bu tutarsızlığı gidermenin yollarını tartıştığını" ve bunun için bazı komisyonların görevlendirildiğini duyurmuştu.

Fakat geçtiğimiz ay Katar GP'sinde konuşan Alpine'in patronu Bruno Famin motor eşitleme planında "hiçbir ilerleme" olmadığını ve takımı için "bir numaralı önceliğin" 2026'da iyi bir güç ünitesine sahip olmak olduğunu söyledi. 

Şimdi Alpine'in mevcut kural döngüsü altında motor eşitliği sağlamaya yönelik inceleme fikrinden vazgeçilmesini talep ettiği ve bunun FIA tarafından kabul edildiği ortaya çıktı. 

Görünüşe bakılırsa Alpine, motor eşitleme konusunda rakiplerinin desteğini alamadı ve bunun üzerine mevcut motorunun gelişimi için harcayacağı kaynakları yeni motor kurallarına yönelik çalışmalara yönlendirme kararı aldı.

Motor eşitliği fikrinden vazgeçme planının bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak F1 Komisyonu toplantısında resmen masaya yatırılması bekleniyor. 

FIA, Motorsport.com'un talebine rağmen bu haber için yorum yapmak istemedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

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