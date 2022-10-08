Alpine F1, Gasly ve Ocon'un "kırılan" dostluğunu onarmasını umuyor

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Pierre Gasly, Alpine ile Red Bull arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından gelecek yıl Red Bull bünyesinden çıkarak Alpine'e katılacak.

Gasly burada Esteban Ocon ile takım arkadaşı olacak ve ikili geçmişte çok iyi bir ilişkiye sahip olsalar da, son yıllarda araları bozuldu ve F1'e girdikleri günden bu yana hiç görüşmüyorlar.

Gasly'nin Alpine'e katılabileceği yönündeki ilk iddialar ortaya atıldığında, Ocon'la olan olumsuz ilişkisi nedeniyle kimse Gasly'nin takıma gelişine ihtimal vermiyordu.

Fakat şimdi taraflar anlaştı ve cumartesi günü konuşan Otmar Szafnauer, bu durumu iki sürücüyle de görüştüklerini belirtti.

Szafnauer, "Kararı bilinçli olarak aldık ve bu kapsamda Esteban da dahil olmak üzere tüm takımla önceden konuştuk çünkü bir karar alıyoruz fakat bunun bir takım sporu olduğunu, birlikte çalışıp en iyisini yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor."

"Esteban çok destekleyici davrandı, aynı şey Pierre için de geçerli. Onlar birer profesyonel ve birlikte çalışmayla ilgili sorunları yok. Umarım dostlukları yeniden düzelir çünkü bir zamanlar arkadaştılar. Fakat profesyonel anlamda, ikisi de birbirleriyle çalışmaktan zaten çok memnun."

"Birbirlerini çok uzun zamandır tanıyorlar ve birlikte yarıştılar. İkisi de aynı seviyede deneyimli, ikisi de çok hızlı ve ikisi de hırslı, bu yüzden birlikte iyi çalışacaklarını düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Szafnauer, Gasly'nin gelecek sezon Aston Martin'de yarışacak olan Alonso'nun yerini doldurma konusunda, Alpine'in aradığı tüm kriterleri karşıladığını ekliyor.

"Herkesin bildiği üzere yaz tatilinden sonra ya da yaz tatili civarında boş bir koltuğumuz vardı."

"Ardından kimin en uygun olacağını araştırmaya başladık ve üzerinde çalışmamız gereken bazı kriterler vardı."

"İstediğimiz üç şey doğal olarak hızlı, tecrübeli ama aynı zamanda genç bir isim olmasıydı. Bu üç şeyi bir araya getirdiğimizde, bunların hepsine sahip olan çok fazla insan yok ve Pierre kesinlikle bunlara sahip."

"Bizim için çok uygun olduğunu düşündük. Bu yüzden onu listemize aldık ve sonra da işi çözmeye çalıştık."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Szafnauer, Alonso'nun ayrılışının onaylanmasının ardından her şeyin çok hızlı geliştiğini söylüyor.

"Bir hafta oldu ya da olmadı, bir liste oluşturduk. Oscar'ın sözleşmeyle ilgili bazı noktalardan %100 emin olunmadığı görüldüğünde, kimlerin müsait olabileceğine dair bir liste hazırlamaya çalıştık ve Pierre de bu listedeydi."

"Göz önünde bulundurulması gereken şeylerden birisi, onun 2023'te değil 2024'te boşa çıkacak olmasıydı. Ardından daha önce de söylediğim gibi, genç, tecrübeli ve hızlı olmasından ötürü bizim için oldukça belirgin bir isim haline geldi çünkü baktığınızda F1'de bu özellikleri taşıyan çok isim yok."

"Söylediğiniz diğer iki isim [Alonso ve Piastri] bile bu özelliklere sahip değil. Dolayısıyla Pierre'i takıma getirebildiğimiz için şanslıyız ve onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Szafnauer, Red Bull ile Gasly konusundaki yaptıkları görüşmelerin pürüzsüz ilerlediğini de söylüyor.

"Elbette göz önünde bulundurulması gereken birkaç unsur vardı ama Pierre ile anlaşmak için Franz [Tost], Helmut [Marko] ve Christian [Horner] ile yaptığımız görüşmeler çok kolaydı."

"Çok doğru ve sözlerine sadıktılar. Tam olarak yapacaklarını söyledikleri şeyi yaptılar. Onlarla çalışmak bir zevkti."

Anlaşmanın tamamlanmasının kendilerini rahatlatıp rahatlatmadığı sorulduğunda Szafnauer şunları söyledi: "İleriye dönük olarak harika bir anlaşma oldu. Yine de önce bu yıla odaklanmamız gerekiyor, bu yılın kalanında iyi bir iş çıkarmalıyız."

"Ancak gelecek yıl için bu konunun çözüldüğünü bilmek güzel. Böylelikle bu yıla odaklanabilir ve bir sonraki yıla da hazırlanabiliriz."