Alpine F1, Gasly ve Ocon'un "kırılan" dostluğunu onarmasını umuyor

Pierre Gasly, Alpine ile Red Bull arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından gelecek yıl Red Bull bünyesinden çıkarak Alpine'e katılacak.

Gasly burada Esteban Ocon ile takım arkadaşı olacak ve ikili geçmişte çok iyi bir ilişkiye sahip olsalar da, son yıllarda araları bozuldu ve F1'e girdikleri günden bu yana hiç görüşmüyorlar.

Gasly'nin Alpine'e katılabileceği yönündeki ilk iddialar ortaya atıldığında, Ocon'la olan olumsuz ilişkisi nedeniyle kimse Gasly'nin takıma gelişine ihtimal vermiyordu.

Fakat şimdi taraflar anlaştı ve cumartesi günü konuşan Otmar Szafnauer, bu durumu iki sürücüyle de görüştüklerini belirtti.

Szafnauer, "Kararı bilinçli olarak aldık ve bu kapsamda Esteban da dahil olmak üzere tüm takımla önceden konuştuk çünkü bir karar alıyoruz fakat bunun bir takım sporu olduğunu, birlikte çalışıp en iyisini yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor."

"Esteban çok destekleyici davrandı, aynı şey Pierre için de geçerli. Onlar birer profesyonel ve birlikte çalışmayla ilgili sorunları yok. Umarım dostlukları yeniden düzelir çünkü bir zamanlar arkadaştılar. Fakat profesyonel anlamda, ikisi de birbirleriyle çalışmaktan zaten çok memnun."

"Birbirlerini çok uzun zamandır tanıyorlar ve birlikte yarıştılar. İkisi de aynı seviyede deneyimli, ikisi de çok hızlı ve ikisi de hırslı, bu yüzden birlikte iyi çalışacaklarını düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool