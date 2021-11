Alpine, F1'deki performansını artırmak için "organizasyonel" değişiklikler planlıyor

Enstone merkezli takım bu sene takımlar şampiyonasında beşincilik için savaşıyor. Rossi, uzun vadede hedeflerinin çok daha büyük olduğunu ve ileri doğru adımlar atmak için güçlenmeleri gerektiğini söyledi.

Rossi, 2024-2025 yıllarında düzenli olarak yarış kazanmalarını hedefliyor. Takımın hedeflerine ulaşmasını sağlamak için de Alpine'in yaklaşımını değiştirmeye hazır.

Rossi, Motorsport.com'a özel olarak verdiği demeçte, üç yıldır takım olarak beşinci olmanın, uzun vadede mutlu olacakları bir seviye olmadığını söyledi.

Rossi, "Bizim istediklerimizle örtüşmüyor."

"Açıkçası yeni kuralların sonuna gelindiğinde, bir sonraki kural paketine ne zaman geçeceklerine bağlı olarak 2024-2025 gibi diyelim, takımın podyumlar ve galibiyetler için yarışıyor olmasını istiyorum. "

"Ancak bunu yapmak için takımı biraz geliştirmemiz gerekecek. Bence takım düzlüğe çıkmadan önce son yıllarda dokuzunculuktan beşinciliğe çok iyi geldi.

"Şimdi ise yeni seviyeye geçmek ve kalanların en iyisi olmak yerine, en iyi takımlar arasında olmak için, bir evrim gerekiyor."

"Yani yapmak istediğim şey önceki sezonun ivmesini korumak, bu yüzden beşinci sırayı korumak istiyorum. Gerilemek istemiyorum."

"Bu yıl operasyonel olarak çok şey öğrendik, bu her zaman bir artı. Bunu gelecek yıl da uygulayacağız ancak daha sonra önümüzdeki birkaç yıl içinde her yarışta, her sezonda büyümek ve beşinci sıradan birinciliğe geçmek için güçlenmemiz gerekecek." dedi.

Performans odaklı

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Rossi, Alpine'in F1 bütçe sınırının getirdiği yeni zorluklara ve fırsatlara uyum sağlaması gerektiğini düşünüyor. Bu da, kaynakların fark yaratan alanlara doğru odaklanılmasını sağlamak anlamına geliyor.

Rossi bunun, Alpine'in bütçenin çok fazla sınırlı olmadığı son yıllardaki yapılanma biçiminden, farklı şekilde çalışmasını gerektireceğini söylüyor.

Rossi, "Yeni kurallarla, bütçe sınırlaması altında olacağız. Yani gelecek yıllarda kullanacağımız formül, geçmiş yıllarda kullandıklarımızdan farklı olacak."

"Yeni içeriğe uyum sağlamamız gerekiyor ve bence bunu yapmak için yeterli güce sahibiz. Neden mi? Çünkü artık problemlere para saçmayacağız. Herkes aynı bütçe sınırında olacak. Önemli olan nasıl kullandığımız ve yatırım ne yönde yaptığımız olacak."

"Ek olarak, bir fabrika takımı olmak oldukça önemli. Çünkü bu büyük olasılıkla, güç ünitesinin şasiye verimli bir şekilde entegrasyonunun, performans açısından kritik olacağı anlamına geliyor."

"Sonrasında bir de marifet, bilgi ve tecrübe var ve bizde bunun 45 yılı var. Belki buna biraz daha dayanabiliriz. Her yıl her şeyi riske atmak yerine güvenceyle, orta ve uzun vadede Renault Grubuna güvendiğimiz gerçeği de yer alacak."

"Ardından, kurallarla tanımlanacak olan performans açısından ekibin evrimi de var. Son birkaç yılda aero'nun en önemli etken olduğunu gördük. Yeni kurallarla gelecekte nereye gideceğini göreceğiz: bu aero da olabilir, diğer departmanlar da olabilir çünkü araçlar farklı olacak."

"Takımı, bu değişkenler arasında en üst düzeye çıkaracak bir organizasyon olması için geliştireceğim: Güç ünitesinin şasiye mükemmel şekilde entegrasyonu ve performans açısından kritik olacak alanlara ağırlık verilmesi. Fikrimiz bu." dedi.

Yönetim değişikliği

The Alpine F1 team on the pit wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine bu yıl belirli bir takım patronu olmadan, eşsiz bir takım yapılanmasıyla çalıştı.

Bunun yerine Rossi, üç kişilik yönetim ekibinin bir parçası olarak, yönetici direktör Marcin Budkowski ve yarış direktörü Davide Brivio ile takımı geliştirmeye çalıştı.

Bazıları sistemin işleyişi hakkında şüpheci olsa da Rossi bunun faydasını gördüklerini düşünüyor ancak gelecek yıl için sistemi değiştirme ihtimaline de karşı çıkmıyor.

Rossi, yönetim şeklinin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda, "Bence pistteki sonuçlar başlı başına bir cevap."

"15 yarıştır düzenli olarak puan alıyoruz, ayrıca bir de galibiyet aldık. Her hafta sonu piste çıktığımızda kendimizi aptal durumuna düşürüyormuşuz gibi görünmüyor. Yani bizim bu dikkate değer sonuçlara sahip olmamız için yeterince çalışıyor."

"Sıradaki mücadeleler ve yukarı tırmanmaya devam etmek için doğru organizasyon mu? Bunu sezon sonunda değerlendireceğim."

"İlk olarak bu sezonu beşinci bitirmek istiyorum ve ikinci olarak da Enstone ve Viry'deki herkesin, gelecek yılın aracını geliştirmeye odaklandığından emin olmak istiyorum."

"Daha sonra da büyük oranda organizasyonun ve özellikle yönetimin evrimleşmesini kapsayan bir karar alacağım." cevabını verdi.

Brivio, MotoGP ile ilişkilendiriliyor

Davide Brivio, Racing Director, Alpine F1, and Esteban Ocon, Alpine F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Son zamanlarda, Brivio'nun özellikle gelecek yıl MotoGP'ye geri dönebileceğine dair spekülasyonlar yapıldı ve oradaki takımların onu iki tekerlekli kategoriye geri çekmekle ilgilendiği anlaşıldı.

Rossi, MotoGP'nin ilgisinin Brivio'nun kabiliyetlerinin kanıtı olduğunu ve İtalyan'ın Alpine'de nereye uyum sağlayacağı konusunda bu sezondan sonra bir karar alınacağını söyledi.

Rossi, "MotoGP dedikoduları hakkında söyleyebileceğim tek şey Davide için çok olumlu söylemler."

"Herkes onun MotoGP'de çok özlendiğinden bahsediyor."

"Yani, onun değerinin büyük bir kanıtı olduğunu söyleyebilirim ve kendisi de bunu ekibimizde gösteriyor. Sürücü yönetimi açısından kesinlikle çok şey katıyor. Ayrıca spor tecrübesi gibi pist üzerinde takıma kattığı etki de paha biçilemez. Bu da görülüyor."

"Gelecekte ise, organizasyonu geliştirmek için sezon sonunda yapacağım değişikliklerden sonra, takımdaki diğer herkes gibi Davide de benim belirlediğim organizasyonu evrimleştirecek. Ekibin geri kalanından farkı yok." dedi.