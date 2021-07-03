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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Alpine, F1 esnek kanat tartışmalarında dolaylı yoldan zarar gördüklerini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Alpine, Red Bull ve Mercedes Formula 1 takımları arasındaki esnek kanat savaşında dolaylı olarak zarar görmüş olmalarının "hüsrana uğratıcı" olduğunu söyledi.

Alpine, F1 esnek kanat tartışmalarında dolaylı yoldan zarar gördüklerini düşünüyor

İspanya Grand Prix’sinde Mercedes’in, Red Bull’un esnek kullandığını iddia etmesi ardından FIA harekete geçti ve bazı takımların yasal boşluklardan faydalanmasının önüne geçmek için daha sıkı testler uyguladı.

Fakat, bu yeni testlerin getirilmesiyle birlikte Ferrari, Alfa Romeo ve Alpine gibi takımlar da arka kanatlarının yasal olduğundan emin olmak için değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Alpine takımı yöneticisi Marcin Budkowski, ekibinin 2022 yılı için hazırlıklar yapmaya başlandığı bir sezonda, yapılan değişikliğin gerektirdiği ekstra maliyet ve iş yükü konusunda ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını açık bir şekilde belirtti.

Avusturya Grand Prix’sinde konuşan Budkowski, “Bu ‘meşhur’ teknik direktifler yüzünden hâlâ bazı arka kanat değişiklikleri üzerinde çalışıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu düzenlemelerden memnun değiliz.”

"Bize büyük miktarda kaynak ve paraya mâl oluyor çünkü bu düzenleme nedeniyle arka kanatların ve yere basma kuvveti seviyesinin değiştirilmesi gerekiyor.”

"Bunu biraz, ön tarafta şampiyonluk için savaşan takımların dolaylı olarak bize zarar verdiklerini hissediyoruz ve birbirlerinin araçlarıyla ilgili sorunları arayarak rakip takımın ayağını kaydırmaya çalışıyorlar."

Alpine’in kızgınlığının asıl sebebi ise sezonun başında kullandıkları arka kanatların önceki testlerden geçebilecek şekilde tasarlanmış olması ve bu yüzden, aniden yapılan bir değişikliğin adil olmadığına inanıyorlar.

Budkowski, “Biz, kanat tasarımımızı kurallara uygun bir şekilde yaptık. [Arka kanatlarımız] tamamen yasaldı. Tüm FIA testlerini geçmiştik, sezon öncesinde onay almıştık ve sonraki tüm yarışlarda da aynı şekilde.”

“Bu sezon içerisinde getirilen yeni testlerden geçebilmek adına arka kanatları değiştirmek için çok fazla kaynak ve para harcadık ve bu aracımızın performansını çok az etkiledi.”

“Bu gelecek yılki aracımıza yatıracağımız para ve kaynaklara mâl oldu. FIA’nın kurallara göre testleri istedikleri zaman değiştirme hakkı olduğunu biliyorum ama takımımıza olan etkisi çok büyüktü.” diye ekledi.

Guanyu Zhou, Alpine A521

Guanyu Zhou, Alpine A521
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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