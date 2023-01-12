Alpine, F1 aracının 'saçma' bir özelliğiyle mücadele ediyor

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Alpine teknik direktörü Harman, modern Formula 1'in ağırlığının 'saçma' olduğunu düşündüğünü belirtti ve son zamanlarda araç ağırlığındaki artışın istenmeyen sonuçlarını paylaştı.

Grand Prix araçlarının ağırlığı son yıllarda önemli ölçüde artmış, halo ve darbe yapıları gibi güvenlik özellikleri ağır turbo hibrid güç üniteleriyle birleşerek 2022 sezonunda ağırlığı sürücü dahil 798 kg'a çıkmıştır.

2005 model Renault R25 605 kg ağırlığındaydı, yani 20 yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 200 kg'lık bir artış söz konusu.

Harman, bu ağırlık artışının 'saçma' olduğuna ve artan ağırlığın yarattığı ciddi bir güvenlik boyutuna işaret etti.

Harman, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "2022'de çarpışma yüklerinde %30 artış oldu."

"Bu testlerden geçmek çok büyük bir mühendislik göreviydi ve muhtemelen otomobilin homologasyonunun en endişe verici yönlerinden biriydi -çünkü üretimleri uzun zaman alıyor ve bir sorun yaşarsanız, çözmek için gerçekten konsantre olmanız gerekiyor."



"Bizim için bu gerçekten endişe vericiydi, ancak sezon boyunca aracımızın ağırlığı üzerinde çok çalıştık, ancak belirli bir noktada durduk çünkü bunu azaltmak da aracı verimsiz hale getiriyor."

"Gelecek yılın aracından bunu çıkarmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor, bu yüzden bunu oldukça dikkatli bir şekilde yönetmek zorundayız, ancak ekibin yaptıklarıyla gerçekten gurur duyuyorum."

"Gelecek yılki araçtan önemli miktarda ağırlık çıkardık ve bunun bir kısmı aracın sınırlarını daha iyi anlamakla, yani bazı yükleri veya süspansiyonu anlamakla ilgiliydi."

Esteban Ocon, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

"Bunların bir kısmını akıllı mühendislik ve ağırlığı azaltmak için araca yerleştirdiğimiz farklı sistemler sayesinde yapabildik."

"Gelecek yıl gridde ağırlık sınırının çok üzerinde bir araç olmayacağından oldukça eminim, aracımızın sınırın oldukça altında olacağını ve böylece biraz denge sağlayabileceğimize inanıyorum." dedi.

Takımların bir sezon boyunca harcayabilecekleri miktarın bütçe sınırı tarafından kısıtlanmasıyla birlikte, fazlalıkları azaltmak ve geliştirmeler eklemek arasında bir denge kurulması gerekiyor.

Harman, Alpine'in Miami'deki sezonun beşinci yarışından itibaren bu konuya odaklandığını söylüyor.

Harman, "İlk üç, dört ya da beş yarışta araçtaki 'fazla kilonun' neredeyse yarısını aldık ve sonra durduk."

"Ama ondan sonra bütçemizi zemin, kanatlar ve karoserdeki performansa harcasak daha iyi olur düşündük, çünkü sonuçta ağırlık kilo başına 32 milisaniye kazandırıyor."

"Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, aracın ağırlığını bir kilo bile azaltmak oldukça pahalı bir şey oluyor. Bu yüzden aerodinamiye odaklanmak daha iyi oluyor." dedi.