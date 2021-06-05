Alpine: "Esnek kanatların temelinde ağırlık tasarrufu var"

Fransa GP'den itibaren daha sert çekme testleri uygulanacağı için, esnek kanatlara sahip olup kullanmaya cesaret eden takımlar son kez Bakü'de o kanatları kullanıyorlar.

Bunu yapacak takımlar için protesto tehdidi bulunuyor. Sınırları aşan takımlar olduğunu düşünürse, FIA'nın da harekete geçmesi imkansız değil.

Arka kanadında değişiklik yapmak zorunda kalan takımlardan olan Alpine'den Budkowski, bu alanda zorlamalarının asıl nedeninin düzlükte sürüklenmeyi azaltmak olmadığını söyledi.

Budkowski, "Kanatların esnemesi gerçekten büyük ölçüde ağırlık tasarrufuyla alakalı. Hepimiz ağırlık sınırları konusunda sınırdayız, özellikle de aracın arka tarafında."

"Araçları mümkün olduğu kadar hafif yaparken ağırlık merkezi için arka tarafa çok fazla safra koyma, aynı zamanda ön tarafta, tabanın ön kısmında ağırlık dağılımı amaçlı safra koyma eğilimi var."

"Aracın ağırlık konusunda en kötü yeri arka kanadı çünkü oldukça yüksekte ve aracın en arkasında yer alıyor."

"Bu yüzden ağırlık tasarrufu için en çok zorladığımız yer orası. Ağırlık tasarrufu yapıp aracı hafifleştirebilirseniz, o zaman araç yüke karşı daha az direnç gösteriyor." dedi.

Aston Martin takımı, esnek kanatların takımlara yarım saniye civarında zaman kazandırdığını söylese de diğer takımlar bunun doğru olmadığını söylüyorlar.

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, bu kanatların 0.1 sn civarında kazandırdığını belirtti.

Horner, "Esnek kanatların kazancı çok az çünkü başka yerlerden ödün veriyorsunuz. Simülasyon verilerine bakarsak, saniyenin yüzde 5'i ila 10'da 1'i arasında diyebiliriz. Yani getirisi oldukça düşük."

"Yarım saniye civarında şeyler söylendiğini duydum ancak bizim kanatlarımızın Mercedes'in arka kanadından daha az esnediğini söyleyebiliriz. Kesinlikle yarım saniye getirmiyor."

"Her zaman bu tür şeyler medyada abartılıyor. Diğer şeylerde olduğu gibi, asla sihirli bir çözüm yoktur."

"İyi çalışan bir arabaya ihtiyacınız var. Motora, şasiye, araç dinamiklerine, aerodinamiklere... Her şeyin uyum içerisinde çalışmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Asla tek bir faktör öne çıkmaz." dedi.

Budkowski de Fransa GP'den itibaren yapılacak değişikliklerin güç dengesini değiştirmeyeceğini söyledi.

Budkowski, "Buna adapte olacağız. Biraz performansa mal olacak. Biraz fazla ağırlığa, ağırlık dağılımına ve yer çekimine mal olacak. Sürüklenme amacıyla yapılıyorsa, biraz aerodinamik performansa mal olabilir. Ancak günün sonunda çok az etkisi olacak." dedi.