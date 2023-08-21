Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor?

Bu, birçok takımın son yıllarda karşılaştığı ya da şu anda kafa kafaya mücadele ettiği bir zorluk.

Bir uçta, 1991'de orijinal Jordan takımının doğuşu için kurulan Silverstone fabrikası uzun zaman önce kullanım ömrünü tamamlamış olan Aston Martin var.

Sahibi Lawrence Stroll, bitişikteki bir araziyi satın almak, tamamen yeni bir tesis inşa etmek ve ardından projenin bir sonraki aşaması için daha fazla alan yaratmak üzere eskisini yıkmak için gerekli finansmana ve adanmışlığa sahipti.

Bittiğinde Aston üssünün şu anki takımlar arasında en iyisi olacağına şüphe yok, çünkü yeni tesis hiçbir ödün verilmeden 2020'nin özelliklerine göre sıfırdan oluşturuldu.

Diğerleri ise kökleri başka bir çağa dayanan tesisleri geliştirmeye, büyütmeye ve genel olarak güncellemeye devam etmeyi tercih etti.

Eski Stewart/Jaguar tesisiyle mütevazı bir başlangıç yapan Red Bull, komşu binaları satın alarak ve özellikle büyüyen Güç Aktarma Organları bölümü için yeni binalar inşa ederek bir kampüs yarattı.

Bu arada Mercedes de 1999 sezonu için BAR'ın evi olarak kurulan alanda büyük değişiklikler yaptı.

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

Bu kolay bir iş değil. Alanın bariz yönünün yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevresel konular gibi hususları kapsayan planlama ve bina yönetmeliklerine uyarken, her şeyi bütçe sınırı ortamında yapmanın zorluğu bulunuyor.

Bir de personelin refahı gibi hususlar var. Hedefler on yıllar içinde değişti ve ekipler artık optimum bir çalışma ortamı yaratmak ya da daha fazlasını sunabilen diğer rakiplerine insan kaybetme riskini almak zorunda.

RBR ve Mercedes gibi Alpine de mevcut bir tesisle - bu durumda doksanların başında Benetton'un evi olarak başlayan bir tesisle - elinden geleni yapıyor.

"Gördüğünüz şey, takım sahiplerinin takımı iyi bir mücadele şekline sokma konusundaki kararlılığının oldukça ikna edici bir göstergesi" Rob White

Enstone tesisini yönetmek ve güncel tutmakla görevli kişi operasyon direktörü Rob White. White, Viry'deki motor bölümünün eski başkanı olarak tanınıyor ve bu nedenle, birkaç yıl önce yapılan bir değişiklikle İngiltere üssünde çok farklı bir role geçene kadar şampiyona kazanan V10 ve V8 motorları ile ilk V6 hibritleriyle yoğun bir şekilde ilgilenmişti.

White Enstone için, "Biz gelmeden önce burası bir taş ocağıydı. Hafif endüstriyel kullanımlar için kullanılıyordu, önceden dökülmüş beton binalar, sığınaklar ve garajlar, 60'larda ve 70'lerde kullanılan türden şeyler yapılıyordu. Benetton burayı satın aldığında terk edilmiş durumdaydı ve hepsi yok olmuştu." diyor.

Michael Schumacher ve Fernando Alonso arasında paylaşılan dört dünya şampiyonluğuna sahne olan Benetton ve Renault dönemleri boyunca, takım rakiplerine ayak uydurmaya çalışırken tesis parça parça büyüdü. Lotus/Genii döneminde yatırımlar durdu, ancak Renault takımı geri satın aldığında yeni bir ivme kazandı.

White, "2016 yılında Renault tarafından yeniden satın alınan ve çok yakın geçmişte yoğun yatırım yapılan bir şeye sahibiz. Ve gördüğünüz şey, sahiplerinin takımı iyi bir mücadele şekline sokma konusundaki kararlılığının oldukça ikna edici bir göstergesi."

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

"Bunu kısa ve öz bir şekilde ifade etmek gerçekten zor ama olması gereken yerden çok çok uzaktaydık. Şu anda bulunduğumuz noktada eskisinden çok daha iyiyiz ancak ileriye baktığımızda daha güçlü ve daha büyük olmamız gerektiğini görüyoruz. Belirli ekipman ve altyapı hedeflerimiz var." dedi.

Enstone, diğer bazı takım üsleri gibi çepeçevre sarılmak yerine tarlalarla çevrili olabilir, ancak bu genişlemeyi daha kolay hale getirmiyor.

White, "Oxfordshire kırsalının ortasındaki bu muhteşem yerde bulunma ayrıcalığımız, sorumluluk sahibi olmamız gerektiği anlamına geliyor. Neyse ki bu da nispeten doğal bir şey."

"Sahayı geliştirmek ve iyileştirmek gibi bir görevimiz var ve buradaki faaliyetlerimizin tüm etkilerini çok ciddiye alıyoruz."

"Son zamanlarda tesisi her aşamada geliştirdik ve ileride daha da geliştireceğiz. Öyle şeyler yapmak zorunda kaldık ki, bunları kendi iş nedenlerimizle yapmak istemeseydik ya da ihtiyaç duymasaydık, karbon azaltımı ile ilgili düzenleme ve mevzuat türü nedenlerle yapmak zorunda kalacaktık."

"Çevrenin türü nedeniyle kısıtlanmış durumdayız. Sahaya her dokunduğumuzda ekolojik bir iyileştirme yapmamız gerekiyor, hiçbir şeyi bozamıyoruz."

"Bunu çok ciddiye alıyoruz ve yıllardır, bina yönetmeliklerinin katı gereklilikleri haline gelmeden çok öncesinde de doğal olarak bunları yapıyorduk. Ancak bu, yakın komşularımızdan iyi bir destek aldığımız anlamına geliyor." dedi.

Alp simülatörü Fotoğraf tarafından: Alpine

Bu aynı zamanda yerel yetkililerle yakın çalışmayı da gerektiriyor. Bu konu hakkında White, "Yerel bölge için çok iyi bir haber hikayesi anlatmaya yardımcı olmak amacıyla tüm bu insanlarla çok şeffaf bir ilişkimiz var."

"Açık ara en büyük yerel işveren biziz ve İngiltere'nin çok güzel bir bölgesinin kalbinde yer alan prestijli bir markayız. Bu işleri bir arada yürütmek kesinlikle bir sorumluluk."

"Binanın dışındaki her şeyin de olumlu bir katkı sağlaması gerekiyor. İşe yarayan bir ekoloji planı oluşturmak için çok yakın çalıştık. Alanda çok değerli ve ilginç bitki ve hayvanlarımız var. Her aşamada bunları iyileştirdik, geliştirdik ve onlara zarar vermedik."

"2023 yılında Dünya gezegeninde faaliyet göstermenin zorluklarıyla başa çıkmak zorundayız" Rob White

F1'in karbon ayak izi sporun geneli için önemli bir sorun haline geldi ve tüm takımlar aktif olarak üslerini daha çevreci hale getirmekte.

Alpine'in durumunda, eskiyen ana binanın yakın zamanda genişletilmesi ileriye doğru büyük bir adım atma fırsatı yarattı.

White, "1000 metrekarelik yeni ofis alanı var. 30 yıldan eski olduğu için binayı sağlam hale getirmek zorundaydık. Ve daha modern standartlara getirmemiz gerekiyordu."

"Çatıyı onardık; artık yağmur yağdığında akmıyor! Ayrıca enerji tüketimimiz ve karbon ayak izimiz için iyi olan yalıtımı da büyük ölçüde iyileştirdik."

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

"Yüksek verimli ısı pompaları kullanarak tüm sahadaki alan ısıtmasını elektrikli hale getirdik, böylece gaz veya eski moda doğrudan elektrikli ısıtma yok. Bu süreçte, burayı çalışmak için iyi bir yer haline getirmemize yardımcı olduğuna içtenlikle inandığım stratejiler geliştirdik." dedi.

Bu değişikliklerin yanı sıra, iklim değişikliğinin Enstone operasyonları üzerinde daha da doğrudan bir etkisi oldu.

White, "2023 yılında Dünya gezegeninde faaliyet göstermenin zorluklarıyla başa çıkmak zorundayız. Hepimizin aşina olduğu küresel ısınmanın bir sonucu olarak bugünlerde çok daha sık yağmur yağıyor. Çok yağmur yağdığında, dediğim gibi, eskiden binanın içine sızardı ve makine atölyesinin bir bölümünü su basardı. Artık öyle olmuyor."

"Yeni bir simülatör kadar seksi değil ama eskisinden çok daha iyi yağmur giderlerimiz var. Ve yine daha iyi yağmur suyu kanalları inşa etmeliyiz. Yine, bunlar bir dereceye kadar yasal gereklilikler."

"Ancak tipik olarak, daha optimize olduğumuz ya da tesislerimizin performansına ve verimliliğine daha fazla odaklandığımız için minimum yasal gerekliliğin önündeyiz." dedi.

Bu gibi hususlar bir yana, ekip yeni altyapı için yer bularak mevcut sahasını en iyi şekilde kullanıyor.

White, "Mevcut iki katlı binaya üçüncü bir kat ekleyerek 700 metre kareden fazla bir taban alanı daha yarattık. Etkili bir şekilde binanın üzerine kazıklar üzerine yeni bir üçüncü kat koyduk."

Alp simülatörü Fotoğraf tarafından: Alpine

"Burası yeni bir kompozit üretim tesisi. Kompozitler için son teknoloji ürünü bir temiz odamız var, ancak kompozit üretim sürecinin yukarı akış kısmı 20 yıl önce olduğu gibi hâlâ fabrikanın iç kısımlarındaydı ve yeni binada yeni bir yere taşındı."

"Kompozit binasının tamamlanmasının hemen sonrasına bakacak olursak, bir sonraki projemiz son teknoloji ürünü bir simülatöre ev sahipliği yapacak yeni bir tesis inşa etmek. Bu konuda karar verildi ve bina için bir planlama başvurusu yapıldı. Kötü haber ise spor salonunu yıkmak zorunda kalmamız."

"COVID sırasında uyguladığımız bazı şeyler öğrendik; binaların nasıl güvenli bir şekilde işletileceği konusunda eğrinin çok ilerisindeydik" Rob White

"İyi haber şu ki, sim binasının ikincil amacı, Akademi ve Rac(H)er sürücü geliştirme grupları için son derece iyi bir olanak olacak yeni spor salonu olan İnsan Yüksek Performans Merkezi'ne ev sahipliği yapmak ve aynı zamanda personel için de bir olanak sağlamak."

"Net sıfır bina olacak, yeni kompozit üretim binası gibi mevcut tüm yüzeylerde solar PV [fotovoltaik] olacak."

"Bunu fazla abartmak istemiyorum, çünkü bu yaptığımız işin sadece bir parçası. Uzun zaman önce açılan mevcut simülatör binasını inşa ettiğimizde zaten küçük ölçekli bir PV kurulumu vardı. Bu bina artık ömrünün sonuna, başlangıcından daha yakın. Ancak bu yeni ek bina tam anlamıyla net sıfır olacak." dedi.

Mesele sadece temel yapılarla değil, bunların nasıl kullanıldığıyla da ilgili. Yukarıda bahsedilen ekstra ofis alanı, tasarımcılar ve mühendisler için büyük bir açık plan alanı yaratılmasına yardımcı oldu.

Tüm ekipler yıllardır bu yönde ilerliyor - benzer bir alan Aston gelişiminin merkezinde yer alıyor - ancak Enstone yakın zamana kadar geride kalmıştı. Entegrasyonun son adımı bu ayki yaz kapanışında tamamlandı.

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

White, "Yarış arabasını tasarlamaya, geliştirmeye ve işletmeye devam ederken bu muhteşem, açık planlı, işbirliğine dayalı çalışma alanını inşa etmek büyük bir girişimdi. Tesisi kapatamazdık, yandaki bir arazide inşa edip hazır olduğunda taşınamazdık. Bu yüzden insanları geçici yerlere taşımak zorunda kaldık."

"Bir süreliğine evden çalışma kadranını açtık, çok agresif bir zamanlama planı yaptık. Ancak mesele sadece ışık, alan ve masalar yaratmak değil, aynı zamanda insanların çalıştığı ortamı yönetmekle de ilgili."

"COVID sırasında öğrendiğimiz bazı şeyleri uyguladık; COVID sırasında binaların nasıl güvenli bir şekilde işletileceği konusunda eğrinin çok ilerisindeydik. Ve bu derslerden bazıları ileriye dönük planlarımıza aktarıldı." dedi.

Açık plan çalışması, 280 personelin aynı odada bulunmasına, iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

"Orada çalışacak insanların isteklerine çok dikkat ettik. Yarış arabası tasarlarken karşılaşılan bazı zorluklar gibi, yapmanız gereken çok boyutlu bir optimizasyon var."

"Ekibin performansını listenin en başına koymak ve aldığınız tüm kararların insanlardan en iyi şekilde yararlanmaya ve piste en yüksek performansı sunmaya yönelik olduğundan emin olmak çok zor."

"Etkileşime girdiğimiz bazı yükleniciler veya tedarikçiler, bu kadar performans odaklı bir birey veya grup tarafından sundukları ürün ve hizmet konusunda zorlanmaya alışkın değiller."

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

"Ve yarış arabasının tasarımından başka şeylere de biraz F1 mantığı uygulayarak iyi bir değer elde ettiğimizi, onlardan iyi bir performans aldığımızı düşünmek hoşuma gidiyor."

Çalışma alanının dağınıklığını azaltmak, yeniden tasarımın kilit unsurlarından biri oldu. White, "Üst düzey mühendislik kullanıcılarının kullanacağı her şey, CAD istasyonları, CFD, tüm işlem gücü artık veri merkezlerinde merkezi olarak tutuluyor ve masalardan uzaktan erişiliyor."

"Temel olarak klasik şeyleri yaptık, bölümleri kaldırdık, her şeyi açtık ve siesta zamanını bozmak için gün ışığını getirdik!"

"Bu ekibin gelecekte de sürdürülebilir olması için çalışanlarımıza sahip çıkmamız ve birbirlerine sahip çıkan bir grup insan oluşturmamız gerekiyor." Rob White

"Çalışma şeklimiz çok çevik, çok çok hızlı bir şekilde çapraz fonksiyonlu ekipler oluşturabiliyorsunuz ve insanları en önemli işbirlikleriyle çok çok kolay bir şekilde bir araya getirebiliyoruz.

"Eğer bir tasarımcı, stres mühendisi ya da CFD uzmanıysanız, dizüstü bilgisayarınızı masalardan herhangi birine park edebilir ve özel konunuzu yapmak için ihtiyaç duyduğunuz ekipman ve yazılıma ulaşabilirsiniz."

"Yanınızdaki meslektaşınız da sizin bir klonunuz ya da bir projede etkileşim içinde olduğunuz bir meslektaşınız olabilir." diyor.

Daha verimli bir masa düzeni kulağa biraz ezoterik gelebilir, ancak bu bir marjinal kazançlar sporu. Dolayısıyla hiçbir taş çevrilmeden bırakılamaz.

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine

White, "Her tasarım, geliştirme, altyapı değişikliği, yaptığımız her şey tur zamanı, performans elde etme veya puanlara dönüştürülen yarış sonuçlarındaki iyileştirmeler tarafından yönlendiriliyor."

"Hepimiz çok iyi odaklanmamız gerektiğini, performans üretmemizi engelleyen engelleri ortadan kaldırmaya ve performansı daha hızlı üretmeye, performansı daha ince çözünürlükle tespit etmeye odaklanmamız gerektiğini anlıyoruz, böylece daha iyi kararlar alıyoruz ve daha hızlı bir şekilde daha fazla karar veriyoruz, böylece performansı araca aktarabiliyoruz." diyor.

Bu nedenle, Enstone tesisini mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalıştırmak ve en iyi insanların çalışmak isteyeceği bir ortam haline getirmek, Renault'nun Alpine için hedeflerinin anahtarlarından biri.

Bu konu hakkında konuşan White, "Tüm seviyelerdeki ekip, olmak istediğimiz yere geri dönmeye kesinlikle kararlı. Bu ciddi bir program. Bence en önemlisi, önceki yıllarda yarış ya da şampiyona kazanan hiçbirimiz o dönemde bir sonraki yarışı ya da bir sonraki şampiyonayı kazanmak için şu anda çalışmamız gereken seviyede çalışmadık."

"Oyun çok hızlı ilerliyor, çıta çok yüksek ve sihirli değnek yok. Klasik insanlar, araçlar, süreçler ve çok ama çok doğrusal bir sistem, hepsi birbirine ekleniyor."

"Bu; kararlılık, azim, hırs ve her disiplinde doğru düzeyde performans gerektiren bir şey."

"Ve bu işin, bu ekibin gelecekte de sürdürülebilir olması için çalışanlarımıza sahip çıkmamız ve birbirini kollayan bir grup insan oluşturmamız gerekiyor. Bizi F1'de doğru seviyeye getireceğine kesinlikle inandığımız değerlerle hareket ediyoruz." dedi.

Alpine fabrikası Fotoğraf tarafından: Alpine