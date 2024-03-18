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Formula 1

Alpine: "En yavaş F1 aracına sahip olmanın 'şoku' teknoloji yenilemesini tetikledi"

Alpine F1 takım patronu Bruno Famin, 2024'te en yavaş Formula 1 aracına sahip olmanın yarattığı "şokun", teknik yapının değiştirilmesinin doğru olduğunu daha da doğruladığını söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Andy Hone / Motorsport Images

Alpine, geç bir konsept değişikliğinin ardından sezona zayıf bir başlangıç yapmayı bekliyordu. Bu, rakip takımlar araçlarına iyileştirmeler getirmeye tam gaz devam ederken, Alpine'in kış boyunca geride kalacağı anlamına geliyordu.
Ancak takım patronu Famin, Bahreyn'deki zorlanmalarının kendileri için hâlâ bir "şok" olduğunu, Alpine'in 2024 gridindeki en yavaş takım olduğunun Suudi Arabistan'da da doğrulandığını söyledi.
Teknik direktör Matt Harman ve aero şefi Dirk de Beer'in istifalarının ardından bu korkunç başlangıç, Enstone takımının liderlerini teknik ekibinin yapısını yenileme konusunda cesaretlendirdi.
Alpine yaşananların sonucunda aerodinamik, mühendislik ve performans için teknik direktörlerle McLaren tarzı üç sütunlu bir yaklaşım uyguluyor.
Famin, "Bu bir şoktu çünkü sezona gerçekten zor bir başlangıç yapmayı bekliyorduk, bunu biliyorduk ve aracımızın lansmanı sırasında da bunu söylemiştik."
"Ancak dürüst olmak gerekirse, sıralamada son sırada yer almak gerçekten bir şoktu. Bu da takımımızdaki değişim ihtiyacını doğruladı ve biz de bu değişikliği yaptık."
"Geçen sezonun sonunda pistte yaptıklarımızı fabrikalara taşımak istiyoruz. Yani zihniyeti değiştirmek, yaratıcılığı serbest bırakmak. Üç teknik direktörün olması organizasyonu çok daha yatay, çok daha az dikey hale getiriyor."
"Daha fazla aktivite, daha fazla çeviklik ve gerçekten de sloganımız insanlarımızı geliştirmek." dedi.
Famin, takım yeniden geliştirilen A524'e performans kazandırmak için çabalarken, yeni yapının bu sezon fayda sağlayacağına inandığını söyledi.
Famin, "Araç tamamen yeni. Gelişmeler olacak."
"Elbette sorunların ne olduğunu anlamak, bunları çözmenin anahtarı. Sorunların ne olduğu konusunda oldukça net bir fikrimiz var ve gerçekten çok çalışıyoruz."
"Bu araçta potansiyel var. Bir şeyler yapacağımız kesin ama aynı zamanda aracı geliştirme yöntemimizi de değiştirmemiz gerekiyor, belki aracı yarıştırma yöntemimizi de."
"Gerçekten yaklaşımımızı, her şeye genel yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

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Filip Cleeren
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