Alpine: "En yavaş F1 aracına sahip olmanın 'şoku' teknoloji yenilemesini tetikledi"
Alpine F1 takım patronu Bruno Famin, 2024'te en yavaş Formula 1 aracına sahip olmanın yarattığı "şokun", teknik yapının değiştirilmesinin doğru olduğunu daha da doğruladığını söyledi.
Esteban Ocon, Alpine A524
Andy Hone / Motorsport Images
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