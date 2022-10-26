Alpine, Doohan'ın Meksika GP antrenman seansına katılacağını doğruladı

Haberi dinle

Motorsport.com 19 yaşındaki genç sürücünün, Mexico City'de gerçekleştirilecek Meksika GP'de A522'yi kullanacağını öğrenmişti ve bugün itibariyle resmi duyuru geldi.

Açıklamaya göre genç sürücü, Cuma günkü ilk antrenman seansında Esteban Ocon'un yerini alacak.

Alpine Akademisi'nin en önemli ismi konumuna gelen Avustralyalı pilot, sezonun final yarışı olan Abu Dhabi'de de ilk seansta da piste çıkacak.

Doohan aracı zaten yakından tanıyor çünkü Monza'da düzenlenen bir çekim gününde A522'yi sürmüştü. Ayrıca yıl boyunca birkaç kez geçen yılki A521 ile de sürüş yapmıştı.

Avustralyalı efsanevi motosiklet sürücüsü ve beş kez dünya şampiyonu Mick Doohan'ın oğlu, 2021'de Formula 3'te ikinci olmasının ardından Ocak ayından Alpine Akademisi'ne katılmıştı.

Jack Doohan, Alpine Academy Fotoğraf: Alpine

Bu yıl F2'ye üç birincilik ve üç pole pozisyonu alırken, şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor.

Doohan, "Alpine ile Mexico City antrenman seansında sürüş yapma fırsatı bulduğum için gerçekten minnettarım."

"Bir Formula 1 aracını kullanabilmek ve bunu bir yarış hafta sonunda yapma şansını elde etmek benim için büyük bir onur."

"Her hafta sonu F1 aracının direksiyonuna geçmeyi hedefliyorum ve bu deneyim beni hedeflerime bir adım daha yaklaştıracak."

"Bu deneyim için elimden geldiğince iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Yüksek rakımda yer alan böylesine hızlı bir pistte araç kullanmanın çok heyecan verici bir deneyim olacağını düşünüyorum."

"Takımın planladığı her şeyi yapmak için gün boyunca çok çalışacağım ve bunu yaparken her anın tadını çıkaracağım." dedi.