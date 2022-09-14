Alpine, Doohan ihtimalini reddetmese de 2023 için deneyimli bir pilot istiyor

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Enstone merkezli takım, Alonso'nun Aston Martin'e geçmeyi tercih etmesi ve yedek pilot Oscar Piastri'nin McLaren'e imza atmasının ardından 2023 için Esteban Ocon'un yanında yarışacak yeni bir isim arıyor.

Alpine, temelde AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile anlaşmak istiyordu fakat Fransız pilotla anlaşması bulunan Red Bull, yalnızca Colton Herta süper lisans alırsa böyle bir anlaşmaya izin verecek.

Amerikalı pilotun süper lisans alamaması ve FIA'nın da muafiyet vermek istememesi nedeniyle Herta'nın şansı her geçen gün azalıyor.

Alpine şimdi başka bir pilot arayışında ve piyasada çok az sayıda deneyimli pilot var. Daniel Ricciardo, 2023 için boştaki isimlerden birisi ancak 2020'nin sonunda takımdan pek de olumlu ayrılmadı. Nico Hulkenberg boştaki bir diğer isim ancak o da uzun süredir gridde değil.

Bu nedenle Alpine Akademisi'nin yeni yıldızı Doohan ve Williams ile geçen hafta sonu ilk F1 yarışına çıkan Nyck de Vries değerlendirmeye alınmış durumda.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, takım için önceliğin, kendini geliştirmek için zamana ihtiyaç duyan genç bir isim yerine, başından itibaren puan toplayacak bir sürücü ile anlaşmak olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından Alpine'in nasıl bir sürücü aradığı sorulduğunda Rossi, "Hemen büyük puanlar kazanabilecek bir sürücü bulmamız gerekiyor."

"Bu da bizi daha deneyimli ama aynı zamanda bizimle birlikte gelişebilecek bir sürücüye yönlendiriyor. Yani şu anda belirlediğimiz kriterler bunlar."

"Otmar [Szafnauer] süreci yönetiyor: Tüm sürücülerle görüşmek, onlarla tartışmak, seçenekleri değerlendirmek, onları burada değerlendirmek ve potansiyel olarak testler yapmak gerekiyor. Sanırım biraz uzun sürecek bir süreç olacak."

"Doğru kararı vermek istiyoruz ve acelemiz yok." dedi.

Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Doohan'ın takımın radarında olup olmadığı sorulduğunda Rossi, "Evet, kesinlikle."

"Jack kesinlikle çok iyi bir zamanlamaya sahip çünkü şu anda muazzam bir performans sergiliyor."

"Çok hızlı olduğunu zaten biliyorduk, sahip olduğu saf hız ortada ve olgunluk açısından çok gelişti. Bu hem pistte hem de pist dışında görülebiliyor. Yaptığımız konuşmalar çok etkileyici." dedi.

Ancak övgülere rağmen Rossi, Doohan'ın ilk birkaç yılını daha küçük bir takımda geçirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rossi, "Ne kadar yetenekli olursa olsun genç bir sürücü için en iyi yolun, potansiyel olarak üzerinde daha az baskı olan bir takımla F1'e girmek olduğuna inanıyoruz."

"İlk kanadını başka bir yerde kırmasını tercih ederim, başka bir araçta sınırları bulmalı çünkü F2'den F1'e geçiş büyük bir adım."

"Bu onu düşünmediğimiz anlamına gelmiyor çünkü formu etkileyici. Bu yüzden ona bakıyoruz."

"Ancak yine de ana kriteri aklımızda tutuyoruz; Yani takıma gelecek ismin bize hemen puan kazanmaya hazır olması ve aracı geliştirerek, ilerlememizi sürdürmemizi sağlaması gerekiyor."

"Dolayısıyla Esteban'ın yanında bize yol gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Aracı sadece garajın bir tarafıyla geliştiremeyiz." dedi.