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Alpine de lansman tarihini doğruladı

Alpine, 2024 Formula 1 aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Pierre Gasly, Alpine A523

Motorsport.com, geçtiğimiz haftalarda Alpine'in yeni Formula 1 aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracağını öğrenmişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Fransız üretici, lansman tarihinin 7 Şubat olduğunu doğruladı.

Aynı gün Mick Schumacher'in de yarışacağı yeni WEC aracının örtüsü kaldırılacak. Böylelikle takım, aynı gün iki önemli aracını da tanıtacak.

Bu açıklamayla 2024 aracının lansman tarihini açıklamayan dört takım kaldı; Red Bull, AlphaTauri, Haas ve McLaren. Fakat Red Bull'un 8 Şubat, McLaren'ın ise 14 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor.

2024 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Saat
5 Şubat Birleşik Krallık Williams Mercedes VF-24 -
5 Şubat İsviçre Sauber Ferrari C44 -
7 Şubat Fransa Alpine Renault A524 -
12 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR24 -
13 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak -
14 Şubat* Birleşik Krallık McLaren Mercedes Açıklanacak -
14 Şubat Almanya Mercedes  Mercedes W15 -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri RBPT Honda Açıklanacak -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-24 -
Açıklanacak Avusturya Red Bull RBPT Honda RB20  
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