Alpine de lansman tarihini doğruladı
Alpine, 2024 Formula 1 aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracak.
Motorsport.com, geçtiğimiz haftalarda Alpine'in yeni Formula 1 aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracağını öğrenmişti.
Bugün bir açıklama yayınlayan Fransız üretici, lansman tarihinin 7 Şubat olduğunu doğruladı.
Aynı gün Mick Schumacher'in de yarışacağı yeni WEC aracının örtüsü kaldırılacak. Böylelikle takım, aynı gün iki önemli aracını da tanıtacak.
Bu açıklamayla 2024 aracının lansman tarihini açıklamayan dört takım kaldı; Red Bull, AlphaTauri, Haas ve McLaren. Fakat Red Bull'un 8 Şubat, McLaren'ın ise 14 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor.
2024 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Saat
|5 Şubat
|Williams
|Mercedes
|VF-24
|-
|5 Şubat
|Sauber
|Ferrari
|C44
|-
|7 Şubat
|Alpine
|Renault
|A524
|-
|12 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR24
|-
|13 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|-
|14 Şubat*
|McLaren
|Mercedes
|Açıklanacak
|-
|14 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W15
|-
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|RBPT Honda
|Açıklanacak
|-
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|VF-24
|-
|Açıklanacak
|Red Bull
|RBPT Honda
|RB20
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