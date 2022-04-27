Alpine: "Dayanıklılık sorunlarının sebebi dalgalanma"

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Alpine tempo anlamında sezona hızlı başlayan takımlardan birisiydi, fakat hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon motor sorunlarından etkilendiler ve Alpine'in temposu piste tam anlamıyla yansımadı.

Alonso bir su pompası arızası nedeniyle Suudi Arabistan GP'sinde bir motor kaybetti, Esteban Ocon'un ilk motoru ise Emilia Romagna GP'si öncesi değiştirilmesinin ardından şüphe altında.

Bu sorunlar Alpine CEO'su Laurent Rossi'nin sezon öncesinde yaptığı "dayanıklılığa değil performansa öncelik vereceğiz" açıklaması ile çelişmiyor, fakat takımın fazla ileri gitmiş olabileceğine yönelik görüşler de mevcut.

Ancak Emilia Romagna GP'si öncesinde konuşan Alpine motor şefi, yaşanan sorunların sebebinin tasarım konseptindeki bir yanlış olmadığını, sorunun asıl kaynağının dalgalanma olduğunu söyledi.

2022 araçlarının dalgalanma nedeniyle karşı karşıya yoğun sarsıntı ve çarpmalar, bazı bileşenleri kenara itti, bu da Alpine'in dayanıklılık sorunlarını tetikledi.

Renault'nun Viry-Chatillon'daki motor bölümünün genel müdürü Bruno Famin, sorunun nedeninin 2022 araçlarının genel felsefesi olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Famin, "2022 kurallarıyla birlikte gelen yeni şasi ve yeni aero konseptinin, araç üzerinde farklı bir kısıtlama oluşturduğunu düşünüyorum"

Alpine A522 side detail Fotoğraf: Giorgio Piola

"Araçlar çok sert, çok alçak ve bu durumun araç üzerinde oldukça büyük etkileri var. Yaşadığımız sorunlar motorun kendisinden değil, motor üzerinde bazı etkileri olan bileşenlerden kaynaklanıyor."

“Motorumuz gayet iyi, motorla ilgili tek bir sorunumuz yok, ancak araç üzerinde etkisi olan faktörler çözmekte olduğumuz yeni sorunlar ortaya çıkarıyor."

"Cidde'de Fernando'nun motoruyla ilgili yaşadığımız sorun sonrası zaten FIA'dan bir değişiklik talep etmiştik. Bu kabul edildi. Değişiklik, bu hafta sonundan itibaren motorda yer alıyor." dedi.

Famin, Alpine'in dayanıklılık sorunları yaşayan tek üretici olmadığı konusunda da net.

Famin, "Bütün üreticiler FIA'dan dayanıklılık sorunlarıyla ilgili taleplerde bulunuyor ve bu tüm güç ünitesi üreticilerinin erişimine açık. Sorun yaşayan tek üretici biz değiliz."

"Ancak motorların dört yıl boyunca dondurulmasından bahsediyorsanız, FIA'nın yalnızca dayanıklılık sorunlarıyla ilgili değişiklikleri kabul edeceğini, performans açısından herhangi bir iyileştirme sağlayacak değişiklikleri ise kabul etmeyeceğini bilerek mümkün olan en iyi motoru kullanmaktan başka seçeneğiniz olmadığını düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Famin, Alonso'nun Suudi Arabistan'da kullandığı motorun devre dışı kaldığını, fakat Bahreyn'de kullandığı ve tedbir amaçlı değiştirilen motorun ise güç ünitesi havuzuna geri döndüğünü ve sezonun ileri aşamalarında kullanılabileceğini doğruladı.

Ancak Ocon'un ilk motorunun durumu o kadar net değildi çünkü Renault, FIA mühürlerini kırmadan motoru nasıl kontrol edecekleri konusunda sorunlarla karşılaştı.

Famin, "Hala araştırıyoruz. Esteban'ın motoruyla ilgili sorunların devam edip edemeyeceğini görmek için onu tekrar dyno'ya koymak istiyoruz. Ama ne yazık ki FIA kuralları dolayısıyla bu mümkün değil."

"Mührü kırmadan motoru dyno'ya koyamayız, amacımız ise mührü kırmadan sorunu tam olarak anlamak. Bu nedenle, FIA mührüne dokunmadan ve motoru açmadan sorunu anlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.