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Alpine CEO'su Rossi: "Alonso'nun sadece daha istikrarlı olması gerek"

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RacingNews365.com'a konuşan Alpine CEO'su Laurent Rossi,Fernando Alonso'nun geri dönüşünü övdü.

Alpine CEO'su Rossi: "Alonso'nun sadece daha istikrarlı olması gerek"

McLaren'la geçirdiği ve hayal kırıklığı yaratan birkaç senenin ardından 2018'in sonunda spordan ayrılan Alonso, Laurent Rossi'nin önderliğinde yeniden yapılanmaya giden Renault ile spora geri dönmüştü. 

RacingNews365.com 'a konuşan Rossi, Fernando Alonso-Esteban Ocon ikilisinin, Alpine için oldukça iyi çalıştığını söylerken; Alonso'nun takım arkadaşına kıyasla iyi durduğunu da ekledi.

"Yani, şu an Fernando'nun potansiyeline baktığımızda geri döndüğünü görebiliyoruz. Şu ana kadar ki her Grand Prix'ye bakacak olursak, Esteban çok iyiydi. O, iyi bir sürücü ve Fernando her zaman en azından bir kere onun zamanını yakalayabildi. Yani, Fernando'nun şu an ihtiyacı olan şey istikrar ve o da bunu kabul ediyor."

"Alonso, zaman turlarında Esteban kadar iyi olabiliyor ki bunun geri döndüğünü gösteriyor. Sadece istikrarlı olması gerek. Bu da zamanla gelecek çünkü onun aracı daha iyi tanıması gerekiyor."

Sezon içinde Alonso'nun eski hızına sahip olduğu bölümler gördük. İspanyol pilot, Portekiz Grand Prix'sinde iyi bir iş çıkarmıştı. Alonso, ayrıca Azerbaycan Grand Prix'sinde 2. startta mükemmel geçişler yaparak yarış temposunda sıkıntı yaşayan aracını 6. sıraya taşıdı. 

Ancak birçok kişi Alonso'nun hâlâ alışma sürecinde olduğunu söylüyor. Rossi de Alonso'nun araca alışması için dışarıdan herhangi bir baskı ya da  herhangi bir zaman sınırı olmadığını söyledi.

"Hayır, kesinlikle benden baskı görmüyor. O, iki kez dünya şampiyonu ve oldukça kıdemli bir pilot."

"O, kendini herkesten daha iyi tanıyor. Ayrıca onun kişisel hedefleri, bizim ondan istediklerimizle de uyuşuyor."

"İkimiz de bu senenin birçok alanda bir geçiş senesi olacağını biliyorduk. [Bu sezon] Ondan sadece puanlar toplayarak, Esteban'la en az aynı seviyede olmasını istiyorduk ve o bunları yapıyor. Gelecek senenin araçları geldiğinde hazır olmalı."

 

Alonso'nun kariyeri boyunca, bazıları tarafından İspanyol pilotun "bencil" olduğunu ve iyi bir takım oyuncusu olmadığı söylenmişti. 

Rossi, Alonso'nun spora dönmesiyle birlikte "daha olgun ve akıllı" olduğunu söylerken, İspanyol pilotla çalışmanın çok kolay olduğunu da ekledi.

"O çok daha akıllı ve olgun. Neden bilmiyorum, belki de yaştandır. Hepimiz bu dönemlerden geçiyoruz ama onunla çalışmak inanılmaz derecede kolay."

"Estaban'la olan ilişkisi de bunu gösteriyor. İkisi konuşmayı asla bırakmıyor ve bu güzel. Fernando, Estaban'ı hep övüyor ve onun hızlı olduğunu söylüyor. Kötü kelimeler yok, şiddetle eleştirmek yok."

"Fernando, geri bildirimleri ve mühendislerinden istedikleri konusunda oldukça titiz. Bu bize yardımcı oluyor çünkü Estaban'ı da aynısını yapmaya itiyor."

"İkisi sürekli notlarını karşılaştırarak aracın seviyesini ve çalışma stilimizi geliştirmeye çalışıyorlar."

Rossi, Alonso-Ocon ilişkisindeki yaş farkı bariyerinin, saygıyla birlikte ortadan kalktığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence bu ilişki daha çok 'ikimiz de sürücüyüz, eğer birbirimize saygı duyarsak yaş farkının pek bir önemi kalmıyor' şeklinde."

"Esteban o kadar iyi performans gösteriyor ki, şampiyonluğu olmasa dahi Fernando ile aynı seviyede görünüyor."

"Bu da Alonso'nun ona saygı göstermesini sağlıyor. İlişkileri daha çok 'Sen iyi bir pilotsun, ben iyi bir pilotum, hadi bu aracı ve takımı yukarı taşıyalım.' şeklinde. Yani şu ana kadar iyi gidiyor."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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