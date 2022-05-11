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Formula 1 / Miami GP Haberler

Alpine CEO'su: "Alonso'nun Miami'de aldığı cezayı kabullenmek zor"

Alpine, Fernando Alonso'nun Miami'den puansız dönmesine neden olan cezadan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyor ve bunu "kabul edilemez" olarak görüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alpine CEO'su: "Alonso'nun Miami'de aldığı cezayı kabullenmek zor"
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Alonso, Miami Grand Prix'sini AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonrası aldığı 5 saniyelik zaman cezasının ardından dokuzuncu sırada tamamlamış ve iki puan kazanmıştı.

Ancak çifte dünya şampiyonu, pist dışına çıkıp avantaj elde ettiği gerekçesiyle FIA hakemleri tarafından bir başka 5 saniyelik zaman cezasına daha çarptırıldı. Bu da yarışı 11. bitirdiği anlamına geliyordu.

Olayda Alonso, yarışın 35. turunda 14. virajdaki şikanı kesmiş ve bu olayın ardından Mick Schumacher'den uzaklaşıp, DRS mesafesinden kurtulmuştu. Bu, kalıcı bir avantaj olarak görüldü ve kendisine zaman cezası verildi.

Fakat Alpine, çarşamba günü sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı ve bu açıklamada CEO Laurent Rossi, aldıkları cezadan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Rossi, "Yarıştan sonra Fernando'ya pist dışına çıktığı ve bunun sonucunda elde ettiği avantaj gerekçesiyle verilen hayal kırıklığı yaratan ceza, aldığımız altı puanı dörde düşürdü ve hak ettiğimiz çifte puanı alamadığımız anlamına geliyordu."

"Fernando tur esnasında kazandığı zamanı geri verdi ve ceza verilmeden önce durumu netleştirecek kanıtları sunamadığımız için bunu kabul etmek kesinlikle kolay değildi."

"Eğer bize durumu açıklama fırsatı verilseydi, Fernando'nun dokuzuncu sırayı koruyacağından tamamen eminiz."

"Artık önümüzdeki hafta İspanya'ya gideceğiz ve burada daha düzgün ve adil bir yarış hafta sonu geçirip, paketimizin gerçek potansiyelini ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Bu tarz bir cezaya itiraz edilemiyor ve takımın ya da sürücünün kendini savunmasına izin vermek için de herhangi bir görüşme yapılmıyor.

Alonso'nun cezası, Williams pilotu Alex Albon'u dokuzunculuğa, Lance Stroll'ü ise 10. sıraya çıkardı.

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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