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Formula 1 İtalya GP

Alpine çalışanları greve hazırlanıyor!

Renault Grubu'nun F1 motor projesini durdurma kararına karşı, Viry-Châtillon'daki Alpine çalışanları harekete geçti. Çalışanlar, Monza'da yapılacak İtalya Grand Prix'sinde sessiz protesto düzenlemeyi planlıyorlar.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Alpine F1 team logo

Alpine F1 team logo

Fotoğraf: Alpine

Renault Grubu'nun Formula 1 motor projesini, özellikle 2026 yılı için planlanan projeyi durdurarak müşteri takım konumuna geçme kararı, Viry-Châtillon'da büyük bir protesto dalgası yarattı. 

Geçen hafta Paris yakınlarındaki fabrikada çalışan Alpine çalışanları, bu karara karşı tepkilerini dile getirerek patronları Luca de Meo'nun bu tercihi kınadılar.

Alpine Racing çalışanları, ilk eylemlerini İtalya Grand Prix'si serbest antrenmanlarının yapılacağı cuma günü Monza'da gerçekleştirecek.

Tribünlerde 'F1'de Fransız motorunun savunulması' hakkında bir pankart açacaklar.

Sosyal ve Ekonomik Konsey (Conseil social et économique - CSE), tüm çalışanların Alpine logosu, #ViryOnTrack mesajı ve siyah bir kol bandı taşıyan beyaz tişörtler giyeceğini duyurdu.

Çalışan temsilcileri, Renault Grubu'nun bu tepkilere karşı kayıtsız kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

30 Eylül'de resmiyet kazanabilecek planlı kapanmaya karşı, çalışan temsilcileri seslerini duyurmak amacıyla ilk eylemlerini başlatma kararı aldı.

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