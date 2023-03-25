Alpine, bu yılki şimdiye kadarki performansından memnun değil

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Alpine, 2023'ün ilk iki yarışından puanla ayrıldı ancak her iki yarışta da sekizinci sıradan öteye gidemedi.

Fransız üretici geçen yıl dördüncü olsa da, bu yıl Aston Martin'in de gerisine düşerek beşinci sıraya geriledi.

Sportif direktör Alan Permane, ileriye doğru büyük bir adım attıklarını düşünüyor ancak mevcut durumdan pek memnun değil.

Permane, "Takımımızın Ferrari ve Mercedes'e geçen yıldan daha yakın olduğunu düşünüyorum."

"Henüz detaylı bir analiz yapmadık ama Ferrari'ye daha yakın olduğumuzdan şüphem yok çünkü geçen sezon şampiyonanın bu aşamasında zafer için savaşıyorlardı."

"Amacımız beşincilikten ziyade üçüncü sıraya daha yakın olmak. Mercedes'i en hızlı üçüncü takım olarak kabul edersek, geçen yıla göre onlara daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat Alpine olarak hedeflediğimiz konum burası değil. Ayrıca Aston Martin'in gelişimi hepimizi şaşırttı."

"Sıkı çalışmaya ve aracın yere basma gücünü artıracak güncellemeler hazırlamaya devam etmemiz ve önümüze bakmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Geçen yıl çok sayıda güncelleme hazırlamıştık ve bu yaklaşım işe yaramıştı."

"Mükemmel veri korelasyonuna sahibiz, bu nedenle takımın hazırladığı tüm güncellemelerin aracı daha iyi hale getireceğine eminiz."

"Önemli olan tek şey rakiplerden daha hızlı gelişmek." dedi.