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Formula 1 / Katar GP Haberler

Alpine, bu hafta sonu "iyi puanlar almayı" hedefliyor

Alpine takım patronu Bruno Famin, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar GP'den iyi puanlarla ayrılmalarını umuyor.

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Esteban Ocon, Alpine A523, makes a pit stop

Alpine, genel olarak altıncı en hızlı takım olmasına rağmen son yarışlarda iyi puanlar toplamayı başardı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar GP öncesi konuşan takım patronu Bruno Famon şöyle dedi: "Japonya'da iki pilotumuzla birden puan almayı başardık. Böylece iki Asya yarışından da puanla ayrılmış olduk."

"Takımın ikinci seansta elenmesiyle sonuçlanan zorlu bir sıralama turunun ardından, geri döndük ve puanlar kazandık."

"Bu hafta sonu da mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışmalıyız."

"Bu hafta sonu Katar'da, Cumartesi günkü sprint sayesinde puan kazanmak için iki fırsatımız olacak."

"Geçtiğimiz yarışlar bize, tek turda daha fazlasını yapmamız gerektiğini gösterdi. İki araç için de en iyi ayarları bulmak adına Cuma günü güçlü bir başlangıç yapmamız gerekiyor."

"Sıralama turlarından önce sürücülerimizin direksiyon başında kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyor."

Son yarıştaki takım emriyle alakalı da Famin, "Önceliğimiz her hafta sonu mümkün olduğunca çok puan kazanmak."

"Pierre için böyle bir fırsat gördük - daha yeni lastikler kullanıyordu ve sekizinci sıra için mücadele edebilirdi."

"Denemek zorundaydık. Telsiz konuşmalarımız en iyisi değildi ve gelecekte bu konuda daha iyi olacağız."

"Her iki sürücünün de başarıya ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya odaklandığı açık. Ben de bundan memnunum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

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