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Formula 1 İspanya GP

Alpine, Briatore'nin "geçmişini" önemsemiyor

Alpine patronu Bruno Fmain, Flavio Briatore'nin karıştığı skandalın veya diğer konuları önemsemediklerini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Alpine Cuma günü, 2008  Singapur yarışında Crashgate skandalına karıştığı için Renault'dan kovulan Flavio Briatore'nin 14 yıl sonra ekibe danışman olarak döneceğini doğruladı.

Fransız ekibin patronu Bruno Famin, basın toplantısı sırasında bu seçim hakkında konuştu.

Famin, geçmişte yaşananlarla ilgili şöyle dedi: "Geçmişle çok fazla ilgilenmiyorum."

"Her zaman geleceğe bakıyorum ve takımımızı geliştirmek için neler başarabileceğimizi görmeye çalışıyorum."

"Flavio bize F1'deki 40 yıllık deneyimini getirecek. Kazanan bir takımın nasıl yönetileceğini biliyor."

"Çok iyi bir geçmişe ve çok sayıda dünya şampiyonluğuna sahip."

"Bu deneyimini ve mücadele ruhunu takıma getirecek."

"O, Grup CEO'sunun danışmanı fakat takıma tavsiyelerde bulunacak."

"Birçok insanı tanıyor ve eminim ki takımı daha hızlı geliştirmemizde bize destek olacaktır."

"Yani arkama değil, ileriye bakıyorum."

Briatore ise takımla yaptığı görüşmelerin birkaç aydır devam ettiğini söyledi.

Briatore, "Renault başkanı Luca de Meo'nun takımla bazı sorunları vardı ve bana takımın danışmanı olmak isteyip istemediğimi sordu."

"Birkaç ay müzakere ettik ve sonunda bir anlaşmaya vardık."

"Luca ile çalışıyorum. Gerektiğinde bazı yarışlara geleceğim." dedi.

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