Alpine, Briatore'nin "geçmişini" önemsemiyor
Alpine patronu Bruno Fmain, Flavio Briatore'nin karıştığı skandalın veya diğer konuları önemsemediklerini söylüyor.
Alpine Cuma günü, 2008 Singapur yarışında Crashgate skandalına karıştığı için Renault'dan kovulan Flavio Briatore'nin 14 yıl sonra ekibe danışman olarak döneceğini doğruladı.
Fransız ekibin patronu Bruno Famin, basın toplantısı sırasında bu seçim hakkında konuştu.
Famin, geçmişte yaşananlarla ilgili şöyle dedi: "Geçmişle çok fazla ilgilenmiyorum."
"Her zaman geleceğe bakıyorum ve takımımızı geliştirmek için neler başarabileceğimizi görmeye çalışıyorum."
"Flavio bize F1'deki 40 yıllık deneyimini getirecek. Kazanan bir takımın nasıl yönetileceğini biliyor."
"Çok iyi bir geçmişe ve çok sayıda dünya şampiyonluğuna sahip."
"Bu deneyimini ve mücadele ruhunu takıma getirecek."
"O, Grup CEO'sunun danışmanı fakat takıma tavsiyelerde bulunacak."
"Birçok insanı tanıyor ve eminim ki takımı daha hızlı geliştirmemizde bize destek olacaktır."
"Yani arkama değil, ileriye bakıyorum."
Briatore ise takımla yaptığı görüşmelerin birkaç aydır devam ettiğini söyledi.
Briatore, "Renault başkanı Luca de Meo'nun takımla bazı sorunları vardı ve bana takımın danışmanı olmak isteyip istemediğimi sordu."
"Birkaç ay müzakere ettik ve sonunda bir anlaşmaya vardık."
"Luca ile çalışıyorum. Gerektiğinde bazı yarışlara geleceğim." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!
Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"
Sargeant, İspanya GP için üç sıra grid cezası aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar