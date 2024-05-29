Alpine, Briatore iddiasını yalanlamadı

Eski Renault takım patronu Flavio Briatore, neredeyse 15 yıl sonra Enstone merkezli Renault'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Renault'nun başkanı Luca de Meo'nun Briatore ile görüşme yaptığını ve kendisine Alpine takımında özel bir teklif ettiğini yazdı.

Haberde De Meo'nun Briatore'yi, Enstone merkezli ekibin "işe alım sürecini denetlemek" gibi özel bir danışmanlık görevine getirdiği iddia edildi.

Bu rol Briatore'nin tam zamanlı bir rolde yer almayacağı anlamına geliyor. Bundan ziyade bir zamanlar Mercedes'te Niki Lauda'nın yürüttüğüne benzer bir görev üstlenecek.

Gazete Briatore'nin de Meo'nun teklifini kabul ettiğini de belirtmişti.

Bunun üzerine Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Alpine sözcüsü, iddiaları reddetmedi.

Alpine sözcüsü, "Takım, performansını artırmak amacıyla bir dizi sektör uzmanıyla sık sık temas halinde."

"Tüm önerileri değerlendiriyor ve gerekirse deneyimi ya da başarısı olan kişilerden tavsiye alıyoruz."

"Fakat belirli kişilerle olan temaslar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Genelde takımlar temas halinde olmadıkları kişileri yalanlama yolunu tercih ediyorlar. Bu da Briatore-Alpine birlikteliğini doğruluyor gibi görünüyor.