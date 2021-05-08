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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alpine bir kez daha egzoz değiştirdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine takımı, cumartesi günü öncesinde her iki aracın da egzoz sistemini değiştirme kararı aldı.

Alpine bir kez daha egzoz değiştirdi

Alpine, Portekiz'de ileriye doğru bir adım atmayı başarmış ve güçlü performansını İspanya'da devam ettirmişti.

Cuma günü iyi görünen takım, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansı öncesinde her iki aracın da egzozunu değiştirdi.

Fernando Alonso, ilk üç yarışta üç egzoz kullanmıştı ve İspanya GP öncesinde dördüncü egzoz sistemine geçti.

Esteban Ocon ise şimdiye kadar iki egzoz değişmişti ve bu hafta sonu üçüncü egzozuna geçti.

Kurallar gereği takımlar, yıl boyunca toplamda sekiz egzoz değiştirebiliyorlar ve bu yüzden Alpine, takvim 23 yarış olduğu göz önüne alındığında yıl sonuna doğru zorluk çekebilir.

Şimdilik bu değişimin nedeni açıklanmadı.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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