Alpine bir kez daha egzoz değiştirdi

Alpine, Portekiz'de ileriye doğru bir adım atmayı başarmış ve güçlü performansını İspanya'da devam ettirmişti.

Cuma günü iyi görünen takım, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansı öncesinde her iki aracın da egzozunu değiştirdi.

Fernando Alonso, ilk üç yarışta üç egzoz kullanmıştı ve İspanya GP öncesinde dördüncü egzoz sistemine geçti.

Esteban Ocon ise şimdiye kadar iki egzoz değişmişti ve bu hafta sonu üçüncü egzozuna geçti.

Kurallar gereği takımlar, yıl boyunca toplamda sekiz egzoz değiştirebiliyorlar ve bu yüzden Alpine, takvim 23 yarış olduğu göz önüne alındığında yıl sonuna doğru zorluk çekebilir.

Şimdilik bu değişimin nedeni açıklanmadı.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images