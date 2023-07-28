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Alpine, Binotto ile ilgileniyor

Kaynaklara göre Alpine, takım patronluğu görevi için Mattia Binotto'yu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Mattia Binotto in the paddock

Son olarak Ferrari takım patronluğu görevini üstlenen Mattia Binotto ,bu yılın başında İtalyan ekiple yollarını ayırdı.

Binotto'nun halihazırda "zorunlu bekleme sürecinde" olduğu biliniyor ve bundan ötürü yıl sonundan önce başka bir takımla anlaşması pek olası değil.

Son günlerde Binotto'nun adı Alpine ile ciddi şekilde anılmaya başladı. Bu iddialar aslında tesadüf değil çünkü Fransız üretici yeni bir yapılanmaya girmiş durumda.

Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Pat Fry ve Alan Permane gibi dört üst düzey ile yollarını ayıran Alpine, Bruno Famin'i geçici takım patronluğu görevine getirdi.

Şimdi takım yeni bir patron arayışında ve iddiaya göre listenin başında Binotto var.

Alpine-Binotto birlikteliğine yönelik ilk iddialar Nisan ila Mayıs aylarında çıkmıştı.

İtalyan patronun Alpine'le yaptığı ilk görüşmelerden tamamen mutlu olmadığı fakat tarafların bir noktada anlaşabileceği söylenmişti.

Şimdilik Alpine veya Binotto, son haberler karşısında açıklama yapmadılar.

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