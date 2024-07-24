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Formula 1 Macaristan GP

Alpine, Belçika'da Deadpool & Wolverine'den esinlenen araç görünümüyle yarışacak

Alpine, Belçika Grand Prix'si için çarşamba günü tüm dünyada gösterime giren yeni Marvel filmi Deadpool & Wolverine'den ilham aldığı bir araç görünümü tanıttı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alpine Deadpool Wolverine livery

Alpine Deadpool Wolverine livery

Fotoğraf: Alpine

Alpine, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı süper kahraman filminden esinlenerek, filmin dünya çapında gösterime girmesini kutlamak için tek seferlik bir araç görünümü tasarladı.

Takım, geçtiğimiz yıl Alpine'in %24'lük hissesini satın alan büyük bir yatırımcı grubunun üyesi olan Reynolds'ın başrolünü oynadığı filmde ekip, Deadpool'un kıyafetine uygun olarak ağırlıklı olarak kırmızı ve siyah renklerin yanı sıra, Jackman'ın ilk kez 2000 yılında canlandırdığı X-Men karakteri Wolverine'in ikonik kesik çizgilerini de kullandı.

Bu hafta sonu her iki Alpine sürücüsü de kask renklerini değiştirecek; Esteban Ocon tek seferlik kaskıyla Deadpool maskesine atıfta bulunurken Pierre Gasly de sarı ve siyah Wolverine esintili bir tasarıma geçiş yapacak.

Alpine Deadpool Wolverine livery

Alpine Deadpool Wolverine livery

Fotoğraf: Alpine

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