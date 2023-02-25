Önceki / Haas, pit duvarını küçülterek 250 bin dolar tasarruf edecek Sonraki / Ferrari yeni bir arka kanat test ediyor
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Alpine bazı küçük sorunlar yaşadıklarını kabul ediyor

Alpine teknik direktörü Pat Fry, yeni araçta yaşadıkları bazı küçük problemler olduğunu ancak bunları çözdüklerini söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Alpine bazı küçük sorunlar yaşadıklarını kabul ediyor
Haberi dinle

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ikinci gününde sırasıyla 49 ve 59 tur tamamladılar.

İkili sıralama temposuna odaklanmak yerine farklı testler yaptılar ve yaşanan bazı problemler, takımın yarış temposuna odaklanmasını engellemiş gibi görünüyor.

Pat Fry, cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Bir başka verimli gün daha geçirdik."

"Esteban sabah çalıştı ve öğleden sonra yerini Pierre aldı. Testlerin yalnızca üç gün sürdüğü düşünüldüğünde, aracın detaylarını ve ayar seçeneklerini test etmek için daha fazlasını yapmak istiyoruz."

"İkinci günde yüzden fazla tur atmayı başardık. Gün boyunca tipik şekilde ilk testte karşılaşabileceğimiz o sorunlar vardı ve bu da uzun sürüşler yapmamızı engelledi."

"Yine de gelecekte 2023 aracını geliştirmeye yardımcı olacak faydalı bilgiler toplamayı başardık."

"Buna ek olarak, sezonun ilk yarış hafta sonu ile benzer koşullarda yapılan akşam bölümünde herhangi bir sorunumuzun olmamasından dolayı mutluyuz."

paylaşım
yorumlar

Haas, pit duvarını küçülterek 250 bin dolar tasarruf edecek

Ferrari yeni bir arka kanat test ediyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz" Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Formula 1

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor" Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var" Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

F1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip" Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir

Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir

F1 Formula 1

Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir

Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"

Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"

F1 Formula 1

Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm" Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"

Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"

Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"

F1 Formula 1

Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok" Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.