Alpine bazı küçük sorunlar yaşadıklarını kabul ediyor
Alpine teknik direktörü Pat Fry, yeni araçta yaşadıkları bazı küçük problemler olduğunu ancak bunları çözdüklerini söylüyor.
Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ikinci gününde sırasıyla 49 ve 59 tur tamamladılar.
İkili sıralama temposuna odaklanmak yerine farklı testler yaptılar ve yaşanan bazı problemler, takımın yarış temposuna odaklanmasını engellemiş gibi görünüyor.
Pat Fry, cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Bir başka verimli gün daha geçirdik."
"Esteban sabah çalıştı ve öğleden sonra yerini Pierre aldı. Testlerin yalnızca üç gün sürdüğü düşünüldüğünde, aracın detaylarını ve ayar seçeneklerini test etmek için daha fazlasını yapmak istiyoruz."
"İkinci günde yüzden fazla tur atmayı başardık. Gün boyunca tipik şekilde ilk testte karşılaşabileceğimiz o sorunlar vardı ve bu da uzun sürüşler yapmamızı engelledi."
"Yine de gelecekte 2023 aracını geliştirmeye yardımcı olacak faydalı bilgiler toplamayı başardık."
"Buna ek olarak, sezonun ilk yarış hafta sonu ile benzer koşullarda yapılan akşam bölümünde herhangi bir sorunumuzun olmamasından dolayı mutluyuz."
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