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Formula 1 / Miami GP Haberler

Alpine, Barselona, Bakü ve Silverstone için güncellemeler hazırlıyor

Alpine'den Otmar Szafnauer, ilerleyen yarışlar için güncelleme planı hazırladıklarını ve her iki yarışta bir güncelleme getirmek istediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alpine, Barselona, Bakü ve Silverstone için güncellemeler hazırlıyor
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Alpine, bu yıl hemen hemen her yarışa güncelleme getiren birkaç takımdan birisiydi fakat özellikle yarış temposunda geride kaldılar.

Son yarışlar özellikle Fernando Alonso için epey zorlu geçerken, AS gazetesine konuşan Otmar Szafnauer durumun tersine çevrileceğine inandığını söyledi.

Szafnauer, takımın güncelleme planları hakkında da bazı bilgiler verdi.

Alpine'in takım patronu, "Son yaşananlar tabii ki sinir bozucu ama Fernando iyi durumda ve hepimiz daha fazlasını istiyoruz."

"Miami'de daha önden başlamalıydı. Q3'e kalmayı çok ufak bir farkla kaçırdı çünkü Sainz onu engelledi. Eğer önden başlasaydık yarış tamamen farklı geçerdi."

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fernando tarafında sadece her şeyi bir araya getirmeye ihtiyacımız var. Bunu kısa vadede gerçekleştireceğiz ve daha fazla puan elde edeceğiz."

"Şu anda belki sinir bozucu ama daha iyi zamanlar gelecek. İyi olan şey elimizdeki paketin iyi çalışması. Geri kalanını geliştirebiliriz."

"Sezonun altıncı yarışı olan İspanya için hazırladığımız yeni parçalar var. İki yarış sonra Bakü ve 10. yarış Silverstone için de parçalar hazırlıyoruz. Devam eden bir gelişim ve güncelleme süreci olacak."

"Umarım Barselona'da güçlü olabiliriz. Bu bizim için iyi bir pist ve pek çok insan Barselona'da güçlüyseniz, çoğu yerde güçlü olacağınızı söyler."

"Şu anda dalgalanma nedeniyle bazen yüksek hızlı virajlarda iyi olmak için düşük hızlı virajlardan ödün vermemiz gerekiyor. Ne kadar çok sürüş yaparsak durumu o kadar iyi anlıyoruz ve şimdi gelişimi nasıl sürdüreceğimizi anladık." dedi.

Öte yandan Szafnauer, Fernando Alonso ile kontrat yenileme görüşmelerine yakında başlayacaklarını söyledi.

Szafnauer, "Bunu Silverstone'dan sonra konuşacağız." dedi.

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