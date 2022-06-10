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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Azerbaycan GP Analiz

Alpine, Bakü'ye yeni hava girişi tasarımıyla geldi

Alpine, Bakü'ye kare şeklinde yeni bir hava girişi getirirken; A522'nin arkasında yer alan küçük arka kanat da gözlerden kaçmadı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Alpine, Bakü'ye yeni hava girişi tasarımıyla geldi
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Bakü'ye güncelleme getiren birçok ekip bulunuyor ve bu takımlardan biri de Alpine. Enstone merkezli ekip, geri kalanların en iyisi konumu için savaşan McLaren ile Alfa Romeo'nun yaklaşık 40 puan arkasında, 6. sırada yer almakta, ve Markalar Şampiyonası'nda yükselmek istiyor. 

Alpine'in yükselmek istediğini ve en azından 4. sıra için savaşmak istediğini düşündüğümüzde, Bakü'ye getirilen güncellemeler sürpriz olmadı.

En göze çarpan değişim, hava girişinde görülüyor. Radyatörleri soğutmak için sidepod'larda yer alan hava girişi, artık kare şeklinde. Ayrıca, yeni hava girişinin etrafı tamamıyla karbon fiberden oluşuyor ve bu alanda boya yok. Böylelikle aerodinamik açıdan daha verimli olunması hedefleniyor. Bu alanda AlphaTauri ve Red Bull'un konseptleri takip edildi. 

Aşağıdaki görsellerde, iki hava girişi arasındaki farkları daha iyi görebilirsiniz. Soldaki görselde yer alan hava girişi yeni, sağdaki görselde yer alan ise eski. 

 

 

A522'nin görünümünde birkaç değişime daha gidildi. Griddeki diğer takımlar gibi, Alpine de hâlâ 798 kilogramlık minimum ağırlık limitine inebilmiş değil ve bundan dolayı araçtan biraz boya çıkarıldı. 

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Fransız ekip, Bakü'ye düşük yere basma gücü ayarlarıyla geldi. Arka kanadın ana planyası neredeyse dümdüz. Ferrari ve Red Bull'da ana planya kaşık şeklinde, Mercedes ve Alpine'de ise ana planya neredeyse dümdüz. Üst planya da tamamen düz ve normalde üst planyanın ortasında gördüğümüz "V" şeklindeki oyuk yok. 

Bu küçük arka kanat, düzlüklerde azami süratin artmasına yardımcı olacaktır. 

Alpine A522: Düşük yere basma gücü üreten arka kanat

Alpine A522: Düşük yere basma gücü üreten arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

 

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