Alpine Bakü'ye "piste özgü" bazı güncellemeler getirecek

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Alpine, son yarışlarda düzenli olarak ilk ona girmeyi başardı ve Monako'daki yarışta da iki araçla birden ilk ona girdi. Fakat Esteban Ocon aldığı ceza nedeniyle hafta sonunu puansız kapattı.

Sırada Bakü yarışı var ve Otmar Szafnauer, yarışla ilgili şöyle dedi: "Son haftalar bizim için çok yoğun geçti. İspanya ve Monako'da arka arkaya iki yarış düzenledik. Şimdi iki farklı kıtadaki iki benzersiz ve zorlu piste gideceğimiz bir başka çifte yarış var."

"Bakü, takvime girdiği ilk günden bu yana hep tahmin edilemez yarışlara ev sahipliği yaptı. Geçiş fırsatlarının bol olduğu, sürücülerin risk alarak ödüllendirildiği bir pist ve her zaman değerlendirmeniz gereken büyük fırsatlar çıkabiliyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"2022 için planladığımız bir sonraki güncelleme programına geçmeden önce bu hafta sonu için piste özel olarak hazırladığımız bazı güncellemelerimiz olacak."

"En uygun ayarları bulmak kolay olmayacak. Çünkü bir yandan uzun düzlüklerde rakiplerinizle savaşmanızı sağlayacak en yüksek sürati artırmayı istiyorsunuz fakat öbür tarafta yere basma gücü isteyen birkaç yavaş viraj da var. Yani denge yakalamak kolay değil."

"Amacımız ön tarafa mümkün olduğunca yakın olmak, yarışta hem mantıklı hem de sabırlı hareket etmek ve karşımıza çıkabilecek her fırsatı değerlendirebileceğimiz bir konuma gelmek."

Szafnauer, Monako kendilerine uygun bir pist olmadığı için aldıkları sonuçtan memnun olduğunu da ekledi.

"Monako'nun karakteristiği aracımıza pek uymamasına rağmen rekabetçi bir hafta sonu geçirdik."

"Bizim için dersler çıkarabileceğimiz iyi bir hafta sonuydu ve aracımızı farklı pist türlerinde daha iyi hale getirmek için bu bilgileri kullanabiliriz."

"Sıralama turlarında her iki sürücümüz de ilk altı içerisinde ya da civarında olabilecek potansiyele sahip olduklarını gösterdiler."

"Henüz cuma gününden pazara temiz bir hafta sonu geçirip, gerçek potansiyelimizi tam manasıyla gösteremedik. Şimdi bunu yapmayı istiyoruz ve piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz."

"Bu çifte yarıştaki hedefimiz iki araçla birden puan almak olacak."