Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor

Alpine'den Alan Permane, Bahreyn GP için hedeflerinin sıralama turlarının son bölümündeki mücadelede yer almak olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor
Haberi dinle

Alpine, sezon öncesi testlerinde tempo anlamında en belirsiz takımlardan birisiydi. Kışın Alpine'le alakalı bolca pozitif/negatif haber çıktı ve sezon öncesi testlerinde hız anlamında çok iyi bir görüntü çizmediler.

Fernando Alonso testlerin son gününde üçüncü en iyi zamanı yaptı fakat İspanyol pilotun bu turu sıralama moduna yakın bir modda attığı belirtiliyor.

As ile yaptığı özel röportajda sportif direktör Alan Permane, merak edilen konulara açıklık getirdi.

Permane, "Sakhir'deki ilk günde pek iyi bir ritim yakalayamadık fakat sonraki iki gün çok iyi geçti. Özelikle cumartesi günü, dalgalanmayı istediğimiz zaman artırıp, istediğimiz zaman azaltmamızı sağlayan bir ayarla ilerleme kaydetmeye başladık."

"Bunun neden olduğunu ve tam olarak neyin bunu artırdığını biliyoruz. Bizi ne zaman daha hızlı veya daha yavaş yaptığını biliyoruz. Süspansiyon ve kamber açıları gibi pek çok şeyle oynadık. Şimdi çok daha iyiyiz."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hızdan memnunuz, çok endişeli olduğumuz söylenemez. Performansımız iyiydi ve mutlu olduk. İnsanlar bize inanır mı bilmiyorum ama panik yapmadık. Şu anda güç düzeninin ne durumda olduğunu hâlâ bilmiyorum ama mücadelede olduğumuza eminim."

"Fernando cumartesi günü araçta tamamen mutlu değildi, daha hızlı gitmek istiyordu ve araçta sorunlar olduğunu düşünüyordu. Fakat elbette artık daha mutlu. Cumartesi gününün büyük bir bölümünü dolu depo ile geçirdi ve C3 ile araçta kendisini hızlı hissetti. Sonra 'Vay canına, bu araç hızlı' dedi. Mutluydu, aracın performansını hissediyordu. Yakıt seviyesi sıralama turlarında kullandığımız seviyede değildi fakat düşük yakıt kullandık."

"Sürücülerimizin büyük bir coşku içinde olduklarını ve [Bahreyn'de] pole pozisyonunda olmayı beklediklerini söyleyemem. Fakat üçüncü bölümdeki mücadelede olmamızı bekliyorum." dedi.

Alpine, güncelleme planını zaten belirledi. Permane, her yarışa yeni güncelleme getireceklerini söyledi ve Bahreyn GP için de bir dizi güncelleme planı hazırladıklarını söyledi.

"Bahreyn testi için güncellemelerimiz, tabanla alakalı bazı yeni kısımlarımız var. İlk büyük güncelleme paketini getireceğimiz dördüncü veya beşinci yarış için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Fakat eminim her yarış için yeni parçalara sahip olacağız."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Önceki haber

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"

Ayhancan Güven'in yeni sezonda yarışacağı tasarım ortaya çıktı
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven'in yeni sezonda yarışacağı tasarım ortaya çıktı

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"
Formula 1

Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"

Ocon: "Alpine, Mercedes ve Red Bull ile mücadele etmeye hazır"
Formula 1

Ocon: "Alpine, Mercedes ve Red Bull ile mücadele etmeye hazır"

Ocon, takım arkadaşı olarak ilk sezonlarında Alonso'dan çok şey öğrenmiş
Formula 1

Ocon, takım arkadaşı olarak ilk sezonlarında Alonso'dan çok şey öğrenmiş

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine'in yeni güç ünitesi konusunda kendine güveni tam Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Alpine'in yeni güç ünitesi konusunda kendine güveni tam

Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"
Formula 1

Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"

DRS kullanmamak ve ağır yakıt yükü, Alpine'in test performansını nasıl maskeledi?
Formula 1

DRS kullanmamak ve ağır yakıt yükü, Alpine'in test performansını nasıl maskeledi?

Son Haberler

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"
Formula 1 Formula 1

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.