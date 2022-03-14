Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor

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Alpine, sezon öncesi testlerinde tempo anlamında en belirsiz takımlardan birisiydi. Kışın Alpine'le alakalı bolca pozitif/negatif haber çıktı ve sezon öncesi testlerinde hız anlamında çok iyi bir görüntü çizmediler.

Fernando Alonso testlerin son gününde üçüncü en iyi zamanı yaptı fakat İspanyol pilotun bu turu sıralama moduna yakın bir modda attığı belirtiliyor.

As ile yaptığı özel röportajda sportif direktör Alan Permane, merak edilen konulara açıklık getirdi.

Permane, "Sakhir'deki ilk günde pek iyi bir ritim yakalayamadık fakat sonraki iki gün çok iyi geçti. Özelikle cumartesi günü, dalgalanmayı istediğimiz zaman artırıp, istediğimiz zaman azaltmamızı sağlayan bir ayarla ilerleme kaydetmeye başladık."

"Bunun neden olduğunu ve tam olarak neyin bunu artırdığını biliyoruz. Bizi ne zaman daha hızlı veya daha yavaş yaptığını biliyoruz. Süspansiyon ve kamber açıları gibi pek çok şeyle oynadık. Şimdi çok daha iyiyiz."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hızdan memnunuz, çok endişeli olduğumuz söylenemez. Performansımız iyiydi ve mutlu olduk. İnsanlar bize inanır mı bilmiyorum ama panik yapmadık. Şu anda güç düzeninin ne durumda olduğunu hâlâ bilmiyorum ama mücadelede olduğumuza eminim."

"Fernando cumartesi günü araçta tamamen mutlu değildi, daha hızlı gitmek istiyordu ve araçta sorunlar olduğunu düşünüyordu. Fakat elbette artık daha mutlu. Cumartesi gününün büyük bir bölümünü dolu depo ile geçirdi ve C3 ile araçta kendisini hızlı hissetti. Sonra 'Vay canına, bu araç hızlı' dedi. Mutluydu, aracın performansını hissediyordu. Yakıt seviyesi sıralama turlarında kullandığımız seviyede değildi fakat düşük yakıt kullandık."

"Sürücülerimizin büyük bir coşku içinde olduklarını ve [Bahreyn'de] pole pozisyonunda olmayı beklediklerini söyleyemem. Fakat üçüncü bölümdeki mücadelede olmamızı bekliyorum." dedi.

Alpine, güncelleme planını zaten belirledi. Permane, her yarışa yeni güncelleme getireceklerini söyledi ve Bahreyn GP için de bir dizi güncelleme planı hazırladıklarını söyledi.

"Bahreyn testi için güncellemelerimiz, tabanla alakalı bazı yeni kısımlarımız var. İlk büyük güncelleme paketini getireceğimiz dördüncü veya beşinci yarış için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Fakat eminim her yarış için yeni parçalara sahip olacağız."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images