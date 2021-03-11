Alpine, Bahreyn test programını açıkladı, Alonso piste dönüyor

Fernando Alonso, Şubat ayında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı ve hem takım lansmanına, hem de Shakedown etkinliğine katılamadı.

Ancak İspanyol pilot, Bahreyn'deki ilk teste katılacak ve yeni sezon hazırlıklarına devam etmiş olacak.

Alpine'den yapılan açıklamaya göre testin ilk gününde Esteban Ocon direksiyona geçecek ve tüm gün sürüş yapacak.

Cumartesi günü ise Alonso direksiyona geçip tüm gün sürüş yapacak. Böylelikle yeni aracın tadına ilk kez bakacak.

Ertesi gün sabah Ocon, öğleden sonra ise Alonso direksiyona geçecek ve test tamamlanmış olacak.

Bahreyn test programı:

Cuma Cumartesi Pazar Mercedes Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Red Bull M. Verstappen (AM) S. Perez S. Perez (AM)

M. Verstappen (PM) McLaren D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) Açıklanacak Açıklanacak Aston Martin Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Esteban Ocon (AM) Fernando Alonso (PM) Ferrari Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak AlphaTauri Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Alfa Romeo K. Raikkonen (AM) A. Giovinazzi (PM) A. Giovinazzi K. Raikkonen Haas M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) N. Mazepin (AM)

M. Schumacher (PM) M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell