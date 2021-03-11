Alpine, Bahreyn test programını açıkladı, Alonso piste dönüyor
Alpine, Bahreyn test programını açıklarken, beklendiği üzere Fernando Alonso da piste çıkacak isimlerden biri olacak.
Fernando Alonso, Şubat ayında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı ve hem takım lansmanına, hem de Shakedown etkinliğine katılamadı.
Ancak İspanyol pilot, Bahreyn'deki ilk teste katılacak ve yeni sezon hazırlıklarına devam etmiş olacak.
Alpine'den yapılan açıklamaya göre testin ilk gününde Esteban Ocon direksiyona geçecek ve tüm gün sürüş yapacak.
Cumartesi günü ise Alonso direksiyona geçip tüm gün sürüş yapacak. Böylelikle yeni aracın tadına ilk kez bakacak.
Ertesi gün sabah Ocon, öğleden sonra ise Alonso direksiyona geçecek ve test tamamlanmış olacak.
Bahreyn test programı:
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Mercedes
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Red Bull
|M. Verstappen (AM)
|S. Perez
| S. Perez (AM)
M. Verstappen (PM)
|McLaren
|
D. Ricciardo (AM)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Aston Martin
|
Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alpine
|Esteban Ocon
|Fernando Alonso
|
Esteban Ocon (AM)
Fernando Alonso (PM)
|Ferrari
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|AlphaTauri
|
Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|
K. Raikkonen (AM)
A. Giovinazzi (PM)
|
A. Giovinazzi
|
K. Raikkonen
|Haas
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|
N. Mazepin (AM)
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|Williams
|
R. Nissany
|N. Latifi
|G. Russell
Önceki haber
Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor
Sonraki haber
Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül