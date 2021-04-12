Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’

Fransız otomobil üreticisi, 2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışında Fernando Alonso’nun da, Esteban Ocon’un da puan alamamasıyla, sezona zor bir başlangıç yaptı.

Alonso, aracının fren soğutma kanalına sandviç poşeti kaçmasından dolayı yarış dışı kalırken, Ocon ise sıralama turlarının ikinci bölümüne geçemeyerek, yarışa gridin arkalarından başlamıştı.

Bunlar olmasaydı bile, Alpine'in, rakipleri McLaren, Ferrari ve AlphaTauri’ye nazaran daha iyi bir hızı varmış gibi görünmüyordu. Bu yüzden de takım güncellemelere daha fazla önem veriyor.

Yönetici direktör Marcin Budkowski konuyla ilgili şöyle konuştu: ‘’Bahreyn yarış hafta sonunda, paketimizin bazı zayıf yönleri olduğunu kanıtlanmış oldu. Bu zayıflıklar üzerinde çalışıyoruz ve şu anda orta grupta olmamıza engel olan, saniyenin birkaç ondalığını kazanmak için çabalıyoruz.’’

Alpine, bu hafta Imola’da gerçekleştirilecek olan yarışa yeni bir aerodinamik güncelleme getirmek istiyor.

Fransız takım aynı zamanda Cuma günkü antrenmanları, aracın ne tür geliştirmelere ihtiyacı olduğunu anlamak için kullanmayı planlıyor.

Budkowski şunları ekledi: ‘’Bu hafta sonu için getireceğimiz, aerodinamik bir güncelleme paketimiz var.’’

‘’Buna ek olarak da, Cuma günkü antrenman seanslarını, önümüzdeki yarışlarda yapılması planlanan bazı güncellemeleri test etmek için kullanacağız.’’

Alonso da, takımının bu hafta sonundaki amacının, ilk 10’da bitirmek olması gerektiğini söyledi.

İspanyol pilot, ‘’Bence bu pazar günü, sezonun ilk puanları için savaşmalıyız.’’

‘’Umalım ki bu sezonki tüm kötü şansımızı Bahreyn’de kullanmışızdır. Hâlâ araç hakkında çok şey öğreniyoruz. [Imola'daki] ayarlar ve hava, Bahreyn’dekinden farklı olacak.’’

‘’[Grid] oldukça yakın olacak ve saniyenin birkaç ondalığı, birkaç pozisyon anlamına gelebilir."