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Formula 1 Amerika GP

Alpine, Austin'de yarışacağı Indiana Jones temalı araç görünümünü tanıttı!

Alpine, Xbox ile birlikte çalıştığı Indiana Jones temalı araç görünümünü Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için tanıttı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Alpine F1 Team United States GP livery

Alpine F1 Team United States GP livery

Fotoğraf: Alpine

Indiana Jones and the Great Circle video oyunu yakında piyasaya sürülecek. Alpine, lansmanını kutlamak için Circuit of the Americas'ta turuncu bir araç görünümü kullanacak.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly de hafta sonu Austin'de özel yarış tulumları giyecekler.

Alpine takım patronu Oliver Oakes, şunları söyledi: "Birleşik Devletler Grand Prix'si için Indiana Jones and the Great Circle görünümünü hayata geçirmek üzere Xbox ekibiyle birlikte çalışmak harikaydı."

Alpine F1 Team United States GP livery

Alpine F1 Team United States GP livery

Fotoğraf: Alpine

"Yeni görünüm bu hafta sonu Austin'de tam da evimizdeki gibi olacak. Geçtiğimiz yıl Xbox ile ortaklığımız yeni boyutlara ulaştı ve bu şimdiye kadarki en büyük aktivasyonumuz."

"Daha da fazlası gelecek ve oyun çıktığında bir kopyasını elime almak için sabırsızlanıyorum."

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