Alpine, araçtaki yangın sonrası Barselona testinden çekildi

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Alpine, yeni A522 aracını çarşamba günü Barselona'da başlayan sezon öncesi testinden bir gün önce piste çıkarmıştı.

Çarşamba ve perşembe günleri dayanıklılığıyla dikkat çeken Alpine için işler cuma günü pek de istenildiği gibi gitmedi. Takım, ilk 45 dakika geride kaldıktan hemen sonra yolda kaldı ve aracın arkasında yangın çıktığı görüldü.

Bu yangın sonrası ortalığı büyük bir duman bulutu kapladı. Takım, yaptığı inceleme sonrası, yangının hidrolik sistemindeki bir problemden kaynaklandığını ve gerekli onarımların günün geri kalanında yapılamayacağını belirtti. Bu yüzden de testten çekildiler.

Alpine'den yapılan açıklamada, "Takım, Fernando Alonso'nun bu sabah yolda kalmasının ardından, garajda yaptığı incelemeler sonrası problemin hidrolikle ilgili olduğunu doğrulayabilir."

"Basit bir conta sorunu, aracın arkasındaki yangına neden oldu. Takım, şimdiye kadarki üç günde başarılı şekilde 266 tur tamamladı."

"Araçtaki onarımlar sürecek ve sonuç olarak da günün geri kalanında piste çıkamayacağız. Bahreyn'deki bir sonraki testte tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Alonso, Cuma sabahı 12 tur tamamladı ve üç günlük testteki toplam tur sayısını 141'e çıkardı.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images