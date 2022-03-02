Alpine, Andretti ile olası bir motor tedariği anlaşması yapmaya açık

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Alfa Romeo adı altında Formula 1'de yarışan Sauber'i satın almak için yaptığı girişimler başarısız olan Mario Andretti, kendi Andretti Global Formula 1 takımıyla spora girebilmenin hesaplarını yapıyor.

Babası Mario Andretti, 2024 sezonuyla beraber Formula 1 gridine katılacak olan bu yeni takımın, FIA'ya resmi olarak başvurduğunu ve gerekli tüm kriterleri karşıladığını belirtti.

Ayrıca Andretti, spora giriş için gereken 200 milyon dolarlık katılım ücretini ödemeye de tamamen hazır. Bu açıdan sadece FIA'nın kararını bekliyorlar.

Merak edilenlerden birisi, kendi motorunu üretmeyecekleri için hangi üreticiyle çalışacakları oldu. Daha sonra bunun Renault veya Ferrari olabileceği ortaya çıktı.

Şu anda Fransız üreticinin herhangi bir motor müşterisi yok ve sadece Alpine fabrika takımına motor tedarik ediyorlar.

Renault geçmişte bir müşteri takımına sahip olmanın faydalı olduğunu söylüyordu. Sonuçta aynı motoru kullanan başka bir takım olması motorun gelişimine yardım ederken, şasi tarafında da bir kıyas noktası sağlıyor.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Andretti ile çalışmaya açık oldukların fakat "bugün" bunu yapamayacaklarını çünkü tek odaklarının fabrika takımı olduğunu söyledi.

Bu açıdan Rossi, 2024'te gride girmeye karar verirlerse, Andretti ile görüşeceklerini belirtti.

RACER'a konuşan Rossi, “Sporda yeni takımlara sahip olmak bizi her zaman mutlu eder. Sonuçta spor ve bizim için iyi olabilir. Bekleyip görmemiz lazım."

"Bizimle iletişime geçip, konuşurlarsa, biz de olması gerektiği şekilde donatılmış ve yapılandırılmışsak, belki (Andretti'ye yardım etmeye) açık oluruz. Fakat bugün, bunu yapmamız imkansız."

"Performansı artırmak için kendi takımımıza odaklanmamızı istiyorum. Geçen yıl yeterince iyi bir yıldı ama harika değildi. Ne de olsa dürüst olmalıyız, bu konuda net olmak benim görevim."

"Bunu yapabilmek için takımın yeterince büyüdüğünden ve olması gereken yere geldiğinden emin olmalıyız çünkü gerekli donanımlara sahip değilsek, bu bir bakıma dikkat dağıtıcı olabilir."

"Buna hazır değilsek bize çok pahalıya patlayabilir." dedi.

Rossi, Andretti isminin Formula 1'e değer katabileceğini düşünüyor ve ekliyor: "Eğer gerçekten çekici bir fırsat varsa, o zaman memnuniyetle karşılarım. Bence Andretti'nin tüm bu Amerika bağlantıları sayesinde bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bence güzel olurdu, piste de biraz renk getirirdi, ki bu da iyi olabilirdi."

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine, Laurent Rossi, CEO Alpine Fotoğraf: Alpine