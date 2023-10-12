Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"
Alpine, Andretti ile daha önce yaptıkları motor tedariği ön anlaşmasının süresinin sona erdiğini söyledi.
Andretti bir süredir Formula 1'e girme planları yapıyordu ve başlangıçta güç ünitesi tedariği için Renault ile anlaşma imzalamıştı.
Bu anlaşmanın Andretti'nin GM ve Cadillac markasıyla birlikte çalışarak uzun vadede kendi güç ünitesini geliştirmesine yardımcı olacağı düşünülüyordu.
Ancak FIA'nın geçen hafta Andretti'nin başvurusunu kabul ettiğini açıklamasının ardından, Alpine/Renault tedarik anlaşmasının süresinin dolduğu ortaya çıktı.
Autosport'a konuşan Alpine takım patronu Bruno Famin, "Andretti ile bir ön anlaşmamız vardı fakat bu anlaşmanın süresi doldu çünkü belirli bir tarihten önce F1'e katılmaları gerekiyordu."
"Bu da şu anda Andretti ile bir şeyler yapmak istiyorsak, tam bir sözleşme, resmi bir sözleşme müzakere etmemiz gerektiği anlamına geliyor."
"Yani şu anda Andretti ile kesinlikle anlaşmamız yok." dedi.
Michael Andretti on the grid
Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Famin, opsiyonun birkaç ay önce sona ermesinin ardından başka bir görüşme yapılmadığını ve resmi onay gelene kadar da görüşme olmayacağını söyledi.
"Herkes durumun ne olduğunu biliyor. Andretti ile devam etmeden önce F1'den bir karar görmemiz gerekiyor."
Andretti F1 girişini desteklemek için GM ile bağlantı kurmuş olsa da Famin, bunun kendi ilişkilerini etkilemediğini belirtiyor.
"Biz hâlâ aynı yerdeyiz. Anlaşma yapmak için ön koşullarımız vardı. Bu koşulların yerine getirilmesini bekliyoruz fakat sürecimizi hiç değiştirmedik."
Ancak Famin'e göre zaman çerçevesi çok önemli olacak.
"Sadece Andretti'den bahsetmiyorum, genel olarak parça tedariğine çok uzun bir süre önce başlıyoruz."
"Yapabileceğimiz bazı şeyler var ve bazılarını da yapamayacağız."
"Ancak şu an için bunu konuşmak bile gereksiz çünkü başlangıç noktamız yok."
Esteban Ocon, Alpine A523
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alpine Andretti projesine motor sağlama konusunda açık fikirli olsa da, takımın F1'e girişinin sadece spora fayda sağlaması halinde onaylanmasını istiyor.
"Bir bütün olarak işe ve genel olarak F1'e katma değer getirecekse 11. takıma karşı değiliz."
"11. bir takımın getirebileceği katma değerin ne olduğunu değerlendirmek F1'e, organizatöre kalmış. Eğer gerçekten büyük bir katma değer katacağı söylenirse, bundan mutluluk duyarız."
"11. takımın şampiyonadaki varlıklarımızın değerini azaltmasını istemiyoruz."
"Elbette böyle bir durum söz konusu olacaksa buna karşı çıkacağız."
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