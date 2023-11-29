Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dhabi sezon sonu testi
Haberler

Alpine, Andretti ile F1 motor tedariği görüşmelerini sürdürmekten mutlu

Andretti Formula Racing önümüzdeki yıllarda Formula 1'e katılmayı umarken, Alpine gridin potansiyel yeni takımına güç ünitesi tedarik etmeyi göz ardı etmiyor.

Editör Burak Yasul
Güncelleme
Michael Andretti on the grid

Alpine, Formula 1'e katılma teklifinin kabul edilmesi halinde güç ünitelerinin tedariki konusunda Andretti ile yeniden ciddi görüşmeler yapmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Andretti'nin F1'e katılımı, FIA'nın 11. takımı kurma kriterlerini geçmesinin ardından şu anda Formula 1 Yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

Alpine ve Andretti arasında bir motor anlaşması için daha önce görüşmeler yapılmıştı. Ancak Andretti geçen ay ön sözleşme anlaşmasının süresinin dolduğunu açıklamıştı.

F1 yönetmeliklerine göre bir takımın motor ortağı olmaması durumunda, en az müşteri takımı olan üretici motor sağlamakla görevlendirilecek.

Alpine şu anda sadece yeni güç ünitesi düzenlemelerinin devreye gireceği 2026 yılına kadar sadece kendisi için motor tedariğinde bulunuyor, Audi kendi takımına motor tedarik edecek ve Honda Aston Martin ile ortak olarak grid'e geri dönecek.

Andretti, teklifinin kabul edilmesi halinde General Motors ve Cadillac ile F1'e gelmeye hazırlanıyor.

General Motors halihazırda bir güç ünitesi tedarikçisi olarak kayıt yaptırmış olsa da, Andretti'nin F1 gridinde takımını kurmasından üç yıl kadar sonra, yani 2028'de katılabilecek.

Alpine Geçici Takım Patronu Bruno Famin, FIA'nın Andretti'yi onaylaması için geçen süre nedeniyle durumun karmaşıklaştığını ancak Amerikalı ekiple görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduğunu belirtti.

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Famin, gazetecilere verdiği demeçte, "Andretti ve General Motors ile konuşuyoruz. Onlarla konuşmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Eğer bir katılımları olursa görüşmelere devam etmekten mutluluk duyarız. Şu an için biraz beklemedeyiz ama bizden kaynaklanmıyor."

"Bunun nedeni sürecin zamanının ve uzunluğunun beklenenden çok daha uzun olması. İlk olarak FIA tarafında, FIA'nın cevap vermesi başlangıçta söylediklerinden çok daha fazla zaman aldı."

"Top Formula 1 tarafında. Eğer bir başvuruları varsa birileriyle görüşmekten mutluluk duyarız."

"Geçen sefer de söyledim, bir ön sözleşmemiz vardı. Ön sözleşmenin süresi doldu."

"Aslında şu anda onlarla herhangi bir taahhüdümüz ya da yasal bir taahhüdümüz yok ama onlarla konuşmaktan ve birlikte neler yapabileceğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Eğer katılırlarsa, bunun nedeni Formula 1'e çok fazla katma değer getireceklerini ve şampiyonanın tüm takımlar üzerindeki değerinin bu nedenle azalmayacağını göstermiş olacak olmalarıdır." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim"
Sonraki haber Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı" Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor"

Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor" Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor"

Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü”

Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü”

Formula 1
Abu Dabi GP

Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü” Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü”

Son Haberler

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

MGP MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

F1 Formula 1

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek

AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek

F1 Formula 1

AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı" Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol