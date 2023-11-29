Alpine, Andretti ile F1 motor tedariği görüşmelerini sürdürmekten mutlu

Alpine, Formula 1'e katılma teklifinin kabul edilmesi halinde güç ünitelerinin tedariki konusunda Andretti ile yeniden ciddi görüşmeler yapmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Andretti'nin F1'e katılımı, FIA'nın 11. takımı kurma kriterlerini geçmesinin ardından şu anda Formula 1 Yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

Alpine ve Andretti arasında bir motor anlaşması için daha önce görüşmeler yapılmıştı. Ancak Andretti geçen ay ön sözleşme anlaşmasının süresinin dolduğunu açıklamıştı.

F1 yönetmeliklerine göre bir takımın motor ortağı olmaması durumunda, en az müşteri takımı olan üretici motor sağlamakla görevlendirilecek.

Alpine şu anda sadece yeni güç ünitesi düzenlemelerinin devreye gireceği 2026 yılına kadar sadece kendisi için motor tedariğinde bulunuyor, Audi kendi takımına motor tedarik edecek ve Honda Aston Martin ile ortak olarak grid'e geri dönecek.

Andretti, teklifinin kabul edilmesi halinde General Motors ve Cadillac ile F1'e gelmeye hazırlanıyor.

General Motors halihazırda bir güç ünitesi tedarikçisi olarak kayıt yaptırmış olsa da, Andretti'nin F1 gridinde takımını kurmasından üç yıl kadar sonra, yani 2028'de katılabilecek.

Alpine Geçici Takım Patronu Bruno Famin, FIA'nın Andretti'yi onaylaması için geçen süre nedeniyle durumun karmaşıklaştığını ancak Amerikalı ekiple görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Motorsport Images Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Famin, gazetecilere verdiği demeçte, "Andretti ve General Motors ile konuşuyoruz. Onlarla konuşmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Eğer bir katılımları olursa görüşmelere devam etmekten mutluluk duyarız. Şu an için biraz beklemedeyiz ama bizden kaynaklanmıyor."

"Bunun nedeni sürecin zamanının ve uzunluğunun beklenenden çok daha uzun olması. İlk olarak FIA tarafında, FIA'nın cevap vermesi başlangıçta söylediklerinden çok daha fazla zaman aldı."

"Top Formula 1 tarafında. Eğer bir başvuruları varsa birileriyle görüşmekten mutluluk duyarız."

"Geçen sefer de söyledim, bir ön sözleşmemiz vardı. Ön sözleşmenin süresi doldu."

"Aslında şu anda onlarla herhangi bir taahhüdümüz ya da yasal bir taahhüdümüz yok ama onlarla konuşmaktan ve birlikte neler yapabileceğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Eğer katılırlarsa, bunun nedeni Formula 1'e çok fazla katma değer getireceklerini ve şampiyonanın tüm takımlar üzerindeki değerinin bu nedenle azalmayacağını göstermiş olacak olmalarıdır." dedi.