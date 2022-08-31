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Formula 1 Haberler

Alpine, alternatif bir çözüm olarak hidrojen enerjisi üstünde çalışıyor

Formula 1'in uzun vadeli enerji seçenekleri konusunda nasıl bir yön izleyeceğini bilmeyen Alpine, hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Alpine, alternatif bir çözüm olarak hidrojen enerjisi üstünde çalışıyor
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Her ne kadar FIA yakın zamanda 2026-2030 yılları arasında tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışan turbo hibrit yeni nesil F1 motorlarının kullanılacağını duyurmuş olsa da, yol otomobillerinin elektrikliye geçişi sırasında F1'in kendisini daha uzun vadede nerede konumlandırması gerektiği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Elektrikli motorların ve pillerin 2031 yılına kadar F1 araçlarını mevcut performans seviyelerinde çalıştıracak kadar güçlü olması pek olası değil, bu da şampiyonanın nereye gideceği konusunda bir karar verilmesini zorunlu kılmakta.

Ancak son dönemde enerji anlamında birtakım adımlar atan Alpine, sporun hidrojen gücüne geçiş yapabileceğine inanıyor; Fransız üretici, son dönemde F1'de böyle bir güç ünitesi kullanmanın artılarını ve eksilerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye başladı.

Autosport'a özel bir röportaj veren Alpine CEO'su Laurent Rossi, tamamen elektrikli motorların bir süreliğine F1 için bir seçenek olmadığı, hidrojeni uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirmenin ise faydalı olabileceğini söyledi.

Rossi, “Tam elektrikli [motora] hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Belki bundan 15 yıl sonra olabilir, ancak önümüzdeki en az iki düzenlemede bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." 

“Bu yüzden birçok seçeneği araştırıyoruz, çünkü üreticilerin düzenlemeleri şekillendirme ve masaya yakıt olarak hidrojen gibi çözümler getirme görevi olduğuna inanıyorum."

"Hidrojen, bir taşla birçok kuş vurmanın en iyi yollarından. Belki tamamen temiz değil, ancak geleneksel yakıta kıyasla çok daha temiz."

“Ayrıca bol bol kullanma imkanına sahibiz, oysa organik veya sentetik yakıt arz ve/veya üretim maliyeti açısından sınırlı olabilir."

"Hidrojenin koruyacağı bir diğer şey motor gürültüsü. Evet, 20 yıl sonra insanların araç seslerini unutması mümkün, yeni nesil bunu daha az umursuyor ve sokakların sessiz kalmasına alışkınlar, ancak şu anda F1'i F1 yapan şeylerden birisi gürültü." 

"F1'in bir spor, yani eğlence olduğunu unutmamalıyız. Evet, bir iş yönü de var, ancak bu iş sporu seven, izleyen ve zevk alan insanlar üzerine kuruludur. Dolayısıyla biz de bu yolu izliyoruz.” dedi.

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1 talks to press

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1 talks to press

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Rossi, Alpine'nin çalışmasının amacının, hidrojen gücünün F1'in gerektirdiği gerekli performans seviyelerini sağlayıp sağlayamayacağını doğru bir şekilde anlamak olduğunu söyledi.

Alpine CEO'su, "Başkalarına, yönetim organlarına ilham vermek için rolümüzü oynayacağız. Gösterebilmeyi çok isteriz, ancak önce bunun işe yaradığını kendimize kanıtlamalıyız, çünkü hala bunun bir inanç veya kehanetten daha fazlası olduğunu araştırmamız gerekiyor."

"İşe yararsa, o zaman bunu Le Mans'taki Garage 56'da veya Nürburgring civarında, hidrojen yakıtlı içten yanmalı bir motorla donatılacak karayolu araçlarımızdan biriyle göstermek istiyoruz."

“Bu, belki de yönetim organlarına başka bir yol olduğu konusunda ilham verebilir.

"Porsche, Ferrari ve diğerleri diğer ipuçlarını takip edebilirler -ki aslında bu iyi, çünkü masaya birçok seçenek getireceğiz." dedi.

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