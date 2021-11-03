Alpine: "AlphaTauri'ye karşı beşinciliği almak için 'daha iyisini' yapmalıyız"

Alpine, Amerika GP'sinde puan alamadı ve hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon, inişli çıkışlı Austin pist yüzeyinden kaynaklandığından şüphelenilen sorunlar yüzünden son turlarda yarıştan çekildi.

Alonso yarışa 19. olarak başladı ve Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile mücadele ettiği olaylı bir yarış geçirdi.

Üçüncü bir pit stop daha yapan Alonso, bu sayede yarışın son bölümünde yeni lastiklerin avantajıyla puan almayı hedefliyordu. Ocon, önlem olarak yarıştan çekildiğinde ilk 10'un oldukça dışında yarışıyordu.

Alpine, beş yarış kala AlphaTauri'ye göre 10 puanlık bir avantaja sahip. Ocon'un Macaristan GP zaferinin Enstone takımına büyük bir destek vermesinden bu yana takımlar sırasıyla 27 ve 26 puan topladı.

Budkowski Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Genel olarak kötü bir hafta sonuydu."

“Performans açısından normal seviyemizden daha az rekabetçiydik. Sonra ters gidebilecek hemen hemen her şey ters gitti."

"Hafta sonumuzdan memnun değiliz ve şampiyonada beşincilik için savaşmak istiyorsak daha iyisini yapmalıyız."

"Önümüzdeki hafta bir inceleme olacak. Buradakiler genellikle en iyisi olmadığımız yüksek hızlı sektörler ve zaten zorluğun bu olacağını biliyorduk. Ancak bu hafta sonu performansımızın tamamen zirvesinde olduğumuzu söylersem yalan söylemiş olurum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Budkowski, yarıştaki ikili sorunların beklenmedik olduğunu söyledi.

"Fernando'daki kanatla ilgili bir sorundu ve bu oldukça açıktı. Araştırma devam ediyor ancak bu alışılmadık bir problem."

"Esteban ile aracın arkasında bir sorun olduğundan şüpheleniyoruz. O aşamadaki pozisyon ve rekabet gücü göz önüne alındığında, herhangi bir risk almamaya ve aracı durdurmaya karar verdik."

Budkowski, Alonso'nun sorununun, İspanyol'un Austin hafta sonunda daha önce yaşadığı lastik sürtmesiyle ilgili olup olmayacağına dair çok takılmayacağını söyledi.

"Değiştirsek de değiştirmesek de herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için yöntemlerimiz var ve tabii ki de araçta şüpheli bir parça bırakmayız."

Alonso'nun Alfa sürücüleriyle olan mücadelesi hakkında: "Düzgün bir yarıştı, muhtemelen pist sınırlarına gerekenden biraz fazla dikkat edildi."

"Ancak bu konuyu kapatmanın en iyi yolunun bu konuda net bir çizgiye sahip olmak olduğu görülüyor. Açıkçası Fernando bunun yeterince açık olduğunu düşünmedi ve bu da gereğinden fazla olaya yol açtı." dedi.

Budkowski, geç lastik değişikliğinin Alonso'ya potansiyel olarak ilk 10'a girme şansı verebileceğini söyledi.

"Ona bu yarıştan puan aldırmak için her şeyi denedik. Yarışın sonunda lastik avantajı oluşturmak için biraz farklı bir strateji de dahil olmak üzere her şeyi denedik ve ne yazık ki arka kanatta yaşadığımız sorun bizi oldukça heyecanlı bir sondan mahrum etti."

"Bence [10. sıradaki Sebastian] Vettel ile yakın olurdu, Seb'in yaptığı şey tam olarak lastik avantajına sahip olmak ve insanları tek tek geçmeyi başarmaktı."

"Nerede finiş göreceğini bilmemiz zor. Giovinazzi işi olmasaydı muhtemelen daha iyi durumda olurdu. Fakat gerçek şu ki, yarışı bitirmedik. Yani alakası yok."