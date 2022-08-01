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Alpine, Alonso'ya gelecek için şans diledi

Alpine, Fernando Alonso'nun 2023 için Aston Martin'e geçme kararı almasının ardından kendisine gelecek için şans diledi.

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Alpine, Alonso'ya gelecek için şans diledi
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Belki de bu yılın en sürpriz kararlarından birisine bugün itibariyle Fernando Alonso imza attı ve 2023 için Aston Martin'e geçeceğini açıkladı.

2021 yılında Alpine ile F1'e dönen Alonso'nun takımıyla olan anlaşması 2022 sezonunun ardından sona erecekti. 

Alonso, Macaristan GP öncesi verdiği demeçte, Alpine'de kalacağını ve sözleşme uzatma görüşmelerinin, iki tarafın da istemesi halinde sadece 10 dakika süreceğini söylemişti.

Ancak pazartesi günü Aston Martin'e katılacağı açıklandı ve bu haber tüm F1 dünyasını şaşırtmış oldu.

Alonso'nun Alpine'den ayrılacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Fransız üreticiden de resmi doğrulama geldi ve Alonso'ya gelecek için en iyisini dilediler.

Açıklamada, "Fernando'ya Formula 1'deki geleceği için en iyisini diliyoruz."

"Fernando, her zaman Renault ve Alpine ailesinin bir parçası oldu ve öyle de kalacak. Birlikte bu kadar çok harika anı paylaştığımız için gururlu ve ayrıcalıklı hissediyoruz."

"Fernando'nun mavi renklerle 2022 sezonunun kalan kısmını tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Kasım ayındaki son yarışa kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

"Takım, 2023 Formula 1 sezonunda yarışacağı sürücü kadrosunu, zamanı geldiği vakit açıklayacak."

Alpine'de Alonso'nun yerini Oscar Piastri'nin alması bekleniyor.
 
 
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