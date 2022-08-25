Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!

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Sebastian Vettel'in emekliliğiyle başlayan, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçmesiyle devam eden ve Oscar Piastri'nin hem McLaren hem de Alpine ile sözleşme imzalaması nedeniyle karmaşıklaşan sürücü pazarı, giderek farklı bir boyuta geçiyor.

Şu anda en büyük tartışma konusu Alpine'de Alonso'nun yerini kimin alacağı gibi görünüyor.

Esteban Ocon e Fernando Alonso con le Alpine A522 Photo by: Alpine

Bugün Spa'da, kesinlikle şaşırtıcı ama aynı zamanda güvenilir bir haber daha ortaya çıktı: Çeşitli kaynaklar, Alonso'dan boşalan koltuk için öne çıkan adayın Mick Schumacher olduğunu ve Alman pilotun menajeri ile Fransız ekip arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiğini bildirdiler.

Schumacher, Haas'la üçüncü sezonunu geçirmeye hiçbir zaman hevesle yaklaşmadı ve Alonso ile Piastri'nin aldığı kararlar sonrası boşa çıkan Alpine koltuğu için ana aday olarak belirdi.

Görünüşe bakılırsa Alpine, 2023 yılında Ocon'un yanında yarışacak sürücünün adını açıklamak için Piastri ile ilgili durumun netleşmesini bekliyor.

Ocon, 2023 yılında Mick ile takım arkadaşı olmayı istediğini bugün açıkça belirtmişti. Ayrıca Schumacher soyadı, Alpine için her anlamda faydalı olabilir.

Görüşmelerin başarılı olması halinde Schumacher, 2019 yılında katıldığı Ferrari ailesinden ayrılmış olacak.